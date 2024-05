L’accordo tra Apple ed OpenAI preoccupa Microsoft: Altman e Nadella si confrontano

Fin dagli albori del boom delle intelligenze artificiali, Microsoft ha sempre scommesso in OpenAI, facendo importanti investimenti nella compagnia statunitense e costruendo una partnership che ha dato vita a Bing Chat prima e Copilot poi. Quella che sembrava essere una collaborazione molto solida negli scorsi mesi ha iniziato un po’ a scricchiolare a causa di differenti visioni su GPT-4, ma adesso a preoccupare la compagnia di Redmond sembra essere l’eventuale accordo tra OpenAI e Apple.

Apple ed OpenAI insieme per migliorare Siri: la strategia che preoccupa Microsoft

Stando alle ultime indiscrezioni riportate da The Information, Apple e OpenAI avrebbe finalmente siglato l’accordo che vedrebbe le due compagnie statunitensi collaborare all’intelligenza artificiale in arrivo in iOS 18. Da mesi si susseguono rumor su rumor, ma adesso sembra proprio che le parti abbiano messo nero su bianco la nuova collaborazione.

Alla WWDC 24, quindi, Apple potrebbe finalmente annunciare la collaborazione con OpenAI che aiuterà a rendere l’assistente vocale Siri molto più intelligente, e tutto questo sembra preoccupare molto Microsoft. Le indiscrezioni, infatti, suggeriscono che proprio di recente Altman abbia incontrato Nadella per discutere delle preoccupazioni relative alla nuova partnership, in particolar modo per il mantenimento dei server che attualmente alimentano anche Copilot.

Microsoft, inoltre, avrebbe chiesto ad OpenAI di ottenere una parte dei profitti futuri della compagnia, dato l’investimento di 13 miliardi di dollari ricevuto negli scorsi mesi. Al momento non sappiamo come siano andate le contrattazioni, ma quello che sembra essere sempre più certo è che l’AI di Microsoft ed Apple, da sempre rivali, sarà nelle mani di OpenAI.

