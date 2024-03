TikTok lavora ad una nuova app per competere con Instagram

Secondo le ultime indiscrezioni emerse online, con tanto di indizi inequivocabili, TikTok starebbe lavorando ad una nuova applicazione che andrà a competere in modo diretto con Instagram, proponendosi come alternativa anche in campo fotografico. TikTok Photos, questo sarebbe il nome della nuova app, è stata scovata all’interno dell’ultima versione dell’app Android del celebre social di ByteDance.

Non solo video brevi: TikTok Photos sarà l’alternativa ad Instagram

Crediti: TheSpAndroid

Gli esperti di TheSpAndroid, che spesso analizzando le applicazioni beta di Google alla ricerca di nuove funzioni, hanno scovato all’interno dell’APK dell’ultima versione di TikTok (33.8.4) dei chiari riferimenti ad una nuova app che potrebbe essere interamente dedicata alle fotografie, un po’ come l’originale Instagram.

All’interno dell’app principale è presente anche il logo di quello che potrebbe essere TikTok Photos, con una “P” stilizzata con i colori del celebre social network. “TikTok Photos sarà lanciata molto presto, speriamo di aiutarti a guadagnare nuove audience in questa nuova app” si legge all’interno delle righe di codice.

Non ci resta quindi che attendere maggiori informazioni direttamente da ByteDance, che probabilmente annuncerà questa nuova estensione del network di TikTok già nelle prossime settimane.

