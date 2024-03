Motorola Edge 50 Fusion: nuovo modello dopo 2 anni, ecco le specifiche

Era l’autunno 2022 quando veniva presentato l’ultimo modello della linea Fusion, e a distanza di quasi due anni sta per seguirgli l’inedito Motorola Edge 50 Fusion. A svelarlo è il solito leaker Evan Blass aka Evleaks, i cui rumor sono sempre molto attendibili ed esaurienti, e anche a questo giro ci fornisce quelle che sarebbero le specifiche tecniche principali.

Motorola: dopo anni di pausa, sta per esordire il nuovo Edge 50 Fusion, cosa sappiamo

Prendendo per buone le sue informazioni, sappiamo che Motorola Edge 50 Fusion (nome in codice “Cusco”) sarebbe disponibile in tre colorazioni: Tidal Teal, Peacock Pink e Ballad Blue, quest’ultima realizzata in pelle vegana. Mancano ancora le immagini dello smartphone, ma il leaker suggerisce uno schermo pOLED da 6,7″ con protezione Gorilla Glass 5 e certificazione IP68. Il resto delle caratteristiche prevedrebbe batteria da 5.000 mAh con ricarica rapida 68W, fotocamera da 50 MP, selfie camera da 32 MP, memoria ROM da 256 GB e SoC Qualcomm Snapdragon 6 Gen 1 a 4 nm, lo stesso di Realme 12 Pro e Honor X50.

Manca una data di presentazione, ma il suo lancio potrebbe avere luogo il prossimo 3 aprile, giorno che inizialmente era stato indicato per il debutto del “fratello maggiore” Motorola Edge 50 Pro.

