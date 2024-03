iQOO Pad 2 sarà un tablet coi fiocchi e punterà alla fascia top

Si torna a parlare del brand partner di vivo, ma dopo le indiscrezioni sul prossimo iQOO Neo 10 Pro (e le sue specifiche top) questa volta si tratta di un nuovo tablet di fascia alta. iQOO Pad 2 avrà caratteristiche di tutto rispetto, almeno stando ai leak, e sarà un secondo capitolo con tutti i crismi.

iQOO Pad 2: cosa aspettarsi dal prossimo tablet del brand (secondo i leak)

iQOO Pad – Crediti: iQOO

Di recente il brand ha presentato iQOO Pad Air, soluzione di fascia media e rebrand del modello omonimo targato vivo. Probabilmente anche iQOO Pad 2 sarà un rifacimento e tutti i riflettori sono puntati in direzione di vivo Pad 3 Pro (già lo scorso iQOO Pad è stato lanciato come rebrand di vivo Pad 2, quindi la cosa non stupirebbe). Le ultime novità fanno propendere per l’ipotesi rebrand: il nuovo tablet targato iQOO (siglato iPA2475) dovrebbe montare il chipset Dimensity 9300 di MediaTek ed avere dalla sua un ampio schermo LCD da 13,1″ con risoluzione 3.1K+ e refresh rate a 144 Hz. Ad alimentare il tutto ci sarebbe una capiente batteria da 11.500 mAh mentre lato memorie si parla di tagli fino a 16 GB di RAM.

iQOO Pad – Crediti: iQOO

Tra le altre novità ci sarebbe anche il supporto alla ricarica rapida UFCS, protocollo universale cinese che racchiude tutti i principali brand (come Huawei, Xiaomi, OPPO, vivo, Redmi, Realme, OnePlus e iQOO). Al momento non ci sono altri dettagli: di seguito trovate una prima bozza di scheda tecnica, basata proprio su quella del nuovo tablet di punta targato vivo.

iQOO Pad 2 – Scheda tecnica presunta

dimensioni di 6,64 mm per un peso di 678,9 grammi

display LCD a 10 bit da 13,1″ 3.1K+ (3.096 x 2.064 pixel), refresh rate a 144 Hz , luminosità di picco di 900 nit

a da (3.096 x 2.064 pixel), refresh rate a , luminosità di picco di 900 nit Lettore d’impronte digitali ???

Raffreddamento ???

SoC MediaTek Dimensity 9300 a 4 nm TSMC

a 4 nm TSMC CPU octa-core (1* Cortex-X4 @ 3.25 GHz + 3* Cortex-X4 @ 2.85 GHz + 4* Cortex-A720 @ 2.0 GHz)

+ 3* Cortex-X4 @ 2.85 GHz + 4* Cortex-A720 @ 2.0 GHz) GPU Immortalis-G720

fino a 16 GB di RAM LPDDR5X

di RAM LPDDR5X 256/512 GB di storage UFS 4.0 non espandibile

di storage UFS 4.0 non espandibile batteria da 11.500 mAh con ricarica da 66W

con ricarica da fotocamera da 13 MP

selfie camera da 8 MP

Wi-Fi 7, Bluetooth 5.4, NFC, 8 Speaker stereo, Type-C 3.2 Gen 1, NFC

Android 14 tramite OriginOS 4

