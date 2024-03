I nuovi iPad Air e iPad Pro stanno arrivando: svelate dimensioni e design

Aggiornamento 01/03: un nuovo leak ha fatto emergere in rete i file CAD con la progettazione del design dei nuovi iPad Pro, per la prima volta quindi sarà possibile dare un’occhiata in anteprima ai prossimi tablet di Apple. Trovate tutte le informazioni all’interno dell’articolo.

Il momento della presentazione della nuova lineup di iPad sta arrivando, dopo che Apple per la prima volta non ha pubblicato novità relative ai tablet nel corso dello scorso anno. Stando alle indiscrezioni di questi mesi, i nuovi iPad Pro potranno vantare i display OLED, mentre il modello Air verrà completamente rinnovato guadagnando una dimensione inedita per la serie.

iPad 2024: ci sarà anche l’inedito modello Air da 12.9″

Crediti: Apple

Secondo le informazioni raccolte dalle fonti di 9to5mac, i nuovi iPad saranno più grandi e più sottili, soprattutto per quanto riguarda i modelli Pro. In caso, infatti, avremo modelli con uno spessore massimo di 5.1 millimetri (rispetto ai 6.4 della scorsa generazione), mentre le dimensioni aumenteranno di circa 2 millimetri in lunghezza. Ovviamente la tecnologia dello schermo sarà OLED, mentre gli iPad Air continueranno ad essere LCD ma in un formato totalmente nuovo per la serie: 12.9″.

iPad Pro 11″: 249.7 mm x 177.5 mm x 5.1 mm

iPad Pro 12.9″: 281.5 mm x 215.5 mm x 5.0 mm

iPad Air 12.9″: 280.6 mm x 214.9 mm x 6.0 mm

Crediti: MacRumors Crediti: MacRumors

Sono emersi online, inoltre, i disegni CAD che svelano per la prima volta quello che potrebbe essere il nuovo design degli iPad Pro da 11″ e 12.9″ in arrivo nel 2024. Anche in questo caso possiamo ammirare uno spessore sempre più sottile, mentre la disposizione dei componenti resta pressocché identica.

Per il momento, ovviamente, si tratta sempre di indiscrezioni: vi invitiamo quindi ad attendere informazioni ufficiali direttamente da Apple.

