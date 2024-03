Apple prepara iOS 17.4.1 e 17.5: ecco quando potrebbero arrivare

In rete sono emersi nelle ultime ore nuovi indizi che lasciano presagire un imminente lancio di un nuovo aggiornamento per iOS 17. Apple, secondo le indiscrezioni, avrebbe iniziato già a testare una patch minore, mentre nei prossimi giorni potrebbe arrivare la prima beta del prossimo grande aggiornamento.

iOS 17.4.1 è imminente: prima beta in arrivo anche per iOS 17.5

Crediti: MacRumors

Come evidenziato dagli esperti di MacRumors che hanno trovato le tracce all’interno dei log analitici del proprio sito, Apple sarebbe in procinto di lanciare iOS 17.4.1. Questo nuovo aggiornamento minore dovrebbe occuparsi di correggere bug e falle nella sicurezza evidenziati dagli utenti nelle prossime settimane, mentre sembrerebbe essere prevista anche una nuova beta per il prossimo major update.

Nei prossimi giorni, infatti, potrebbe arrivare anche la prima beta di iOS 17.5, nuovo aggiornamento di rilievo per il sistema operativo mobile di Apple. Al momento non conosciamo ancora quali potrebbero essere le novità relative a questa nuova versione dell’OS di iPhone, bisognerà quindi attendere maggiori informazioni direttamente dal colosso di Cupertino per scoprire le nuove funzionalità.

Sai che siamo anche su WhatsApp? Iscriviti subito ai canali di GizChina.it e GizDeals per restare sempre informato sulle notizie del momento e sulle migliori offerte del web!

grazie al nostro canale Telegram esclusivo

⭐️ Scopri le