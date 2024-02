Xiaomi, Redmi e POCO in bootloop a causa di un aggiornamento: cosa sta succedendo

In queste ore la community tech è in subbuglio a causa di una problematica piuttosto grave emersa in seguito ad un aggiornamento (al momento non ancora meglio identificato) di un’app di Google tramite il Play Store. Dopo l’installazione, infatti, gli smartphone firmati Xiaomi, Redmi e POCO sembrano finire in un bootloop dal cui è molto difficile uscire.

Disattivate gli aggiornamenti automatici per evitare pericoli per i vostri Xiaomi, Redmi e POCO!

Crediti: POCO Italia

Nelle ultime ore sono arrivate diverse segnalazioni di smartphone Xiaomi, Redmi e POCO finiti in bootloop a causa di un aggiornamento di un app di sistema di Google avvenuto direttamente tramite il Play Store. Questa problematica costringe gli smartphone sopracitati a dei continui riavvii, che impediscono di utilizzare correttamente i dispositivi. Al momento, però, non si conoscono le cause specifiche.

Alcuni utenti, prima di entrare nel fastidioso bootloop, hanno notato l’aggiornamento di alcune app di sistema di Google, avvenuto proprio tramite il Play Store. Il consiglio, quindi, è quello di disattivare immediatamente l’aggiornamento automatico delle app tramite lo store ufficiale. Per farlo non dovrete far altro che recarvi nelle impostazioni del Play Store e selezionare “Non aggiornare automaticamente le app” alla sezione “Aggiornamento automatico“.

Crediti: POCO Italia

Al momento non abbiamo ulteriori dettagli sulla problematica e sulla possibile risoluzione del bootloop: vi invitiamo a condividere la vostra esperienza nei commenti nel caso in cui vi siate imbattuti anche voi nel problema. Non mancheremo di aggiornarvi non appena ci saranno maggiori informazioni a disposizione.

