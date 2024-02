Xiaomi CIVI 4 mostra i muscoli su Geekbench: sarà un vero top di gamma?

Il nuovo Xiaomi CIVI 4 potrebbe sorprendere tutti diventando un vero e proprio top di gamma con specifiche da urlo, almeno secondo le informazioni emerse in rete in queste ore. Il nuovo smartphone della celebre compagnia cinese è infatti apparso su un noto portale di benchmark, con una dotazione che lascia intendere i grandi piani di Xiaomi per questo dispositivo che potrebbe non essere soltanto l’ennesimo camera phone.

Non solo camera phone, ma un vero e proprio flagship con Snapdragon 8 Gen 3

CIVI 3 – Crediti: Xiaomi

Negli ultimi giorni i rumor comparsi online hanno suggerito che Xiaomi CIVI 4 potrebbe avere un comparto fotografico d’eccellenza con una fotocamera principale Light Hunter da 50 MP e teleobiettivo da 50 mm; entrambi realizzati in partnership con Leica. Si potrebbe quindi trattare di un robusto camera phone, ma forse abbiamo davanti a noi un vero e proprio top di gamma.

Su Geekbench, infatti, in queste ore è apparso proprio Xiaomi CIVI 4, ma con delle specifiche davvero sorprendenti: la piattaforma di benchmarking infatti riporta tra le specifiche dello smartphone un SoC Snapdragon 8 Gen 3 affiancato da 16 GB di RAM e Android 14, in grado di mettere a segno un punteggio di 2140 nel test single-core e 6848 in quello multi-core.

Crediti: 91mobiles

In passato i rumor indicavano, invece, Snapdragon 7+ Gen 3 oppure Dimensity 8300 Ultra come possibile chipset, ma a quanto pare sarà il miglior SoC di Qualcomm ad alimentare quello che si preannuncia davvero un potente smartphone firmato Xiaomi.

Sai che siamo anche su WhatsApp? Iscriviti subito ai canali di GizChina.it e GizDeals per restare sempre informato sulle notizie del momento e sulle migliori offerte del web!

grazie al nostro canale Telegram esclusivo

⭐️ Scopri le