L’AI di Windows 11 aiuterà anche ad aumentare la risoluzione dei giochi

Prima che diventasse popolare con i chatbot generativi, l’intelligenza artificiale ha fatto grandi miracoli anche e soprattutto nel settore dei videogiochi. Il DLSS di NVIDIA prima, e l’FSR di AMD e XeSS di Intel, hanno permesso ai giocatori sfruttare l’AI per videogiocare a risoluzioni superiori rispetto a quelle disponibili direttamente tramite il proprio hardware. Microsoft, adesso, sembra essere intenzionata a portare una tecnologia simile direttamente in Windows 11.

Microsoft sta sviluppando il suo DLSS: presto in arrivo su Windows 11

Crediti: Tom Warren

Con l’ultima versione Dev e Canary di Windows 11 rilasciata nel weekend, Microsoft ha introdotto (seppur non ancora in via ufficiale) nel sistema operativo una tecnologia di upscaling con intelligenza artificiale in grado di “utilizzare l’AI per rendere i giochi supportati più fluidi con dettagli migliorati“.

Dalla descrizione fornita dal OS, sembra proprio che molto presto anche Windows 11 metterà a disposizione dei giocatori un Super Sampling per la risoluzione dei giochi. Molto probabilmente i primi a poterne usufruire saranno i giochi presenti nell’app Xbox e nel Game Pass PC, ma per maggiori dettagli dovremo necessariamente attendere l’annuncio ufficiale da parte di Microsoft.

