WhatsApp aggiorna la ricerca dei messaggi: da oggi in rollout

Aggiornamento 28/02: la nuova ricerca, come annunciato dallo stesso Mark Zuckerberg, è in finalmente entrata in fase di rollout e sarà disponibile per tutti nel corso delle prossime settimane. Trovate tutte le informazioni direttamente all’interno dell’articolo.

Se anche voi avete difficoltà a ritrovare i vecchi messaggi all’interno delle conversazioni, sarete felici di sapere che WhatsApp sta finalmente lavorando a dei miglioramenti per la ricerca nell’app mobile e web. Gli sviluppatori di Meta, infatti, nelle ultime versioni della celebre app di messaggistica istantanea hanno incluso nuovi modi di ritrovare i messaggi più datati.

Finalmente è arriva la ricerca dei messaggi con la data su WhatsApp

Crediti: WaBetaInfo

Capita, alcune volte, di ricordare il giorno preciso in cui è avvenuta una conversazione, ma non ritrovare tutta la discussione spesso richiede tanti e tanti minuti di scroll verso l’alto. Per questo motivo, WhatsApp ha introdotto nella ricerca dei messaggi la possibilità di selezionare la data in cui si crede sia potuta avvenire la conversazione, in modo da facilitare il ritrovamento dei messaggi in questione.

Nella versione beta 2.23.24.16 di WhatsApp per Android, infatti, ha debuttato all’interno della barra di ricerca una nuova icona che consente di avere accesso ad un calendario per selezionare la data in cui ricercare i messaggi. Adesso, tuttavia, come annunciato dallo stesso Mark Zuckerberg attraverso il suo canale proprio su WhatsApp, questa nuova funzione è entrata ufficialmente in fase di rollout e sarà disponibile per tutti nel corso delle prossime settimane.

