WhatsApp aggiunge il lucchetto alle chat: nuove immagini dalla beta Web

Aggiornamento 19/02: Meta continua a lavorare alla nuova funzione che consentirà di bloccare le chat lucchetto con un codice segreto scelto dall’utente, in arrivo anche sulla versione web. Trovate tutte le informazioni all’interno dell’articolo.

Dopo l’annuncio ufficiale di Mark Zuckerberg su Facebook, WhatsApp ha ufficialmente lanciato la nuova funzione Lucchetto Chat che aggiunge un nuovo livello di privacy e sicurezza alle proprie conversazioni. Grazie a questa nuova modalità d’uso dell’app, è possibile bloccare con PIN o dati biometrici determinate conversazioni, che saranno disponibili solo dopo lo sblocco della cartella.

WhatsApp protegge la privacy con le chat bloccate: ecco la nuova funzione Lucchetto

Quando si utilizza la funzione Lucchetto, la chat viene rimossa dalla lista delle conversazioni e spostata in una cartella dedicata alla quale è possibile accedere solo con password, PIN o dati biometrici del proprio dispositivo (sblocco facciale, impronta digitale). Anche le notifiche ottengono lo stesso trattamento, non visualizzando il mittente dei nuovi messaggi nel caso in cui la chat fosse bloccata.

Per utilizzare il Lucchetto basterà selezionare la chat che bisogna proteggere e selezionare l’apposita opzione. Questa funzione, secondo gli sviluppatori di WhatsApp, tornerà molto utile a chi capita di condividere spesso il telefono con altri familiari (ma soprattutto a chi ha qualcosa da nascondere, ndr).

Nei prossimi mesi, questa modalità verrà ampliata con la possibilità di creare una password personalizzata per ogni conversazione, diversa da quella utilizzata per sbloccare il proprio smartphone.

Lucchetto Chat è attualmente in fase di rollout per le app su iOS e Android, quindi per sfruttarla è necessario aggiornare all’ultima versione disponibile e attendere che la funzione venga abilitata per il proprio account. Negli ultimi giorni ha fatto scalpore la possibilità che WhatsApp spiasse gli utenti tramite il microfono, ma la verità si è dimostrata essere ben diversa.

Aggiornamento 01/12: arriva il blocco con codice segreto

Crediti: WhatsApp

Dopo diverse settimane passate in beta, la funzionalità di blocco delle Chat Lucchetto con codice segreto arriva finalmente anche nella versione stabile di WhatsApp su iOS e Android. Grazie a questa nuova funzionalità gli utenti potranno scegliere un codice univoco da inserire per nascondere le chat più importanti, senza necessariamente utilizzare il codice o il metodo di sblocco (impronta digitale, riconoscimento facciale) del proprio smartphone.

Grazie a questa nuova funzione, inoltre, è possibile nascondere la cartella Chat con lucchetto dall’elenco delle chat in modo da poterla visualizzare solo digitando il codice segreto nella barra di ricerca. Il codice segreto è attualmente in fase di rollout e potrebbe non essere disponibile subito per tutti: assicuratevi quindi di aver installato l’ultima versione di WhatsApp disponibile per utilizzare la nuova funzionalità.

Aggiornamento 10/02: le chat con lucchetto arrivano anche sui dispositivi secondari

Crediti: WaBetaInfo

Una delle grandi limitazioni dei dispositivi secondari collegati a WhatsApp è l’impossibilità di utilizzare tutte le funzionalità della versione principale, ma sembra che la lista delle funzioni non supportate si stia per accorciare. Grazie alla versione 2.24.4.14 Beta di WhatsApp per Android, Meta ha introdotto sui dispositivi collegati la possibilità di utilizzare anche le chat con lucchetto, in modo da poter aver quindi accesso nuovamente a tutte le conversazioni da tutti i dispositivi legati al proprio account. Al momento non sappiamo quando questa nuova funzionalià sarà pubblicata in versione stabile, ma potrebbero volerci ancora diverse settimane.

Aggiornamento 19/02: il lucchetto in arrivo anche sul web, nuove immagini dalla beta

Crediti: WaBetaInfo

Le Chat Lucchetto sono in arrivo anche nella versione web di WhatsApp, con la funzione aggiunta recentemente nella versione beta e attualmente in fase di rollout per i tester. Questa particolare funzionalità consentirà di accedere in modo semplice e veloce alle chat bloccate con il lucchetto tramite l’app per smartphone, consultando facilmente tutte le conversazioni protette tramite questo metodo.

