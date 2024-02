Gli amici sono sempre più vicini grazie alla nuova funzione di WhatsApp

Gli ultimi mesi hanno visto gli sviluppatori di Meta impegnati ad implementare una serie di funzionalità in WhatsApp che puntano a migliorare l’esperienza utente e a favorire la comunicazione tra gli utenti che sfruttano la celebre app di messaggistica istantanea. L’ultima di queste funzionalità, in ordine di tempo, è la nuova lista dei preferiti che consente di avere sempre in primo piano gli amici più streti, in modo da avviare le conversazioni in modo ancora più rapido.

La nuova lista dei preferiti permette di avere gli amici sempre in primo piano su WhatsApp

Crediti: WaBetaInfo

Con la versione 24.3.10.70 Beta di WhatsApp per iOS, Meta ha iniziato i testing per la nuova lista dei preferiti: questa funzione consente di segnalare i conttatti più importanti per l’utente in modo da visualizzarli in una lista separata dalle altre conversazioni per avere un accesso semplificato e più rapido alle persone più amate. Al momento questa lista può essere sfruttata solo per avviare nuove chiamate, ma non è escluso che le funzionalità vengano estese anche per inviare nuovi messaggi.

Al momeno questa funzione non è ancora disponibile su Android, ma potrebbe arrivare a breve in beta con i prossimi aggiornamenti. Come sempre, è lecito aspettarsi almeno un paio di mesi di sviluppo e testing prima che questa nuova funzione venga effettivamente implementata anche nelle versioni stabili delle app mobile e desktop.

