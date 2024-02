Le community di WhatsApp si rinnovano: ecco l’ultima novità

Aggiornamento 09/02: Meta continua a lavorare alle funzioni delle community proponendo nell’ennesima versione beta per Android una meccanica per la risposta agli annunci. Trovate tutti i dettagli all’interno dell’articolo, affiancati alle precedenti informazioni.

WhatsApp in queste ore ha pubblicato una nuova versione beta per l’app Android che introduce diverse novità per quanto riguarda la visualizzazione delle Community: i nuovi “gruppi” allargati arrivati nel noto servizio di messaggistica istantanea nei mesi scorsi. Grazie a questo nuovo aggiornamento sarà più semplice accedere a sotto-gruppi e conversazioni presenti nelle Community.

Sotto-gruppi in bella vista con la nuova visualizzazione delle Community di WhatsApp

Il nuovo sistema di organizzazione delle conversazioni introdotto con la versione beta 2.23.9.16 per Android permette di avere in primo piano le community e i suoi sotto-gruppi. Le community verranno identificate con un’icona quadrata, mentre una freccia sulla destra ci permetterà di espandere la lista delle conversazioni e dei sotto-gruppi presenti all’interno.

Tramite il pulsanti “Vedi tutti” si accederà alla classica schermata della community, mentre con un nuovo tap sulla freccia di destra si torneranno a nascondere i dettagli aggiuntivi fatti comparire in precedenza. Si tratta quindi di un sistema che semplifica la scoperta delle conversazioni nelle community e facilita l’organizzazione delle chat.

Aggiornamento 24/06: nuova interfaccia per gli utenti non iscritti

Per invogliare gli utenti ad utilizzare il servizio, WhatsApp ha introdotto una nuova interfaccia grafica per illustrare i benefici delle Community. Il nuovo design è parte della beta 2.23.13.12 per Android pubblicata in queste ore e mira a semplificare la comprensione di questa funzione che sembra stia facendo difficoltà a diventare popolare (rispetto ai tradizionali gruppi di amici che sono diventati celebri grazie all’app di messaggistica istantanea). Purtroppo non sappiamo ancora quando il rinnovamento delle Community arriverà anche in versione stabile, ma potrebbero essere necessarie ancora diverse settimane.

Questa nuova visualizzazione arriverà nelle versioni stabili di WhatsApp su iOS e Android nei prossimi mesi, mentre è già possibile utilizzare lo stesso account su più dispositivi grazie alla modalità Companion.

Aggiornamento 09/09: le Community si avvicinano ai server Discord con un nuovo gruppo

Crediti: WaBetaInfo

Nell’ultima versione beta 2.23.19.6 di WhatsApp per Android, Meta ha introdotto un nuovo canale di comunicazione per gli utenti iscritti alle Community. Grazie alla nuova sezione “Generale“, dove tutti gli utenti della community possono parlare liberamente tra di loro, questa funzione si WhatsApp si avvicina sempre più alle app come Discord e Slack, che consentondo di fare la medesima cosa una volta effettuato l’accesso ad un server.

L’idea degli sviluppatori, a questo punto, sembra prorprio quella di proporre una soluzione molto simile per la comunicazione tramite l’app di messagistica istantanea più famosa in Europa.

Aggiornamento 09/02: arrivano le risposte agli annunci

Crediti: WaBetaInfo

Con la versione beta 2.24.4.12 di WhatsApp per Android, Meta ha introdotto nella celebre app di messaggistica istantanea una nuova funzione che consente agli utenti di rispondere agli annunci nei gruppi delle community. Grazie a questa nuova opzione, gli amministratori delle community potranno ricevere una notifica con le risposte e visualizzarle direttamente dalla pagina degli annunci.

La funzione è attualmente in fase di rollout e potrebbe non essere disponibile subito per tutti gli utenti in beta. Il rilascio in versione stabile, tuttavia, potrebbe richiedere ancora qualche mese.

