WhatsApp sarà cross-platform grazie al DMA: nuovi dettagli sul funzionamento

Aggiornamento 24/01: con l’avvicinarsi della data di entrata in vigore del DMA, WhatsApp sta continuando lo sviluppo del sistema di chat di terze parti integrate direttamente nell’applicazione. Trovate tutti i dettagli all’interno dell’articolo.

Con l’inclusione di WhatsApp nella lista dei “Gatekeeper” indicati nel Digital Markets Act (DMA) dell’Unione Europea, Meta dovrà assicurarsi che la piattaforma sia aperta ed interoperabile all’interno dei confini della comunità. Questo significa che entro il marzo del prossimo anno WhatsApp dovrà offrire il supporto per le app di terze parti e l’integrazione all’interno di altre piattaforme.

WhatsApp dovrà essere aperto e interoperabile in Europa: Meta prepara i cambiamenti

Crediti: WaBetaInfo

Meta sembra essersi subito messa a lavoro e, dopo l’annuncio ufficiale della designazione come “Gatekeeper“, è apparsa la prima beta di WhatsApp per Android che sembra presagire l’arrivo della nuova funzioni. Nella versione 2.23.19.8, infatti, è comparsa la nuova schermata “Third-party chats” che però non sembra aver alcuna utilità al momento.

La schermata infatti risultato totalmente nera e priva di qualsivoglia funzione al suo interno, segno tangibile dell’inizio dello sviluppo delle modalità d’uso che consentiranno a WhatsApp di rimanere in attività in Europa. In questa nuova schermata dovrebbero poter comparire le chat che WhatsApp integrerà dalle altre applicazioni, ma al momento non ci sono dettagli su come effettivamente funzionerà.

Il DMA inoltre, permetterà a Meta di proporre il suo store personale sia su Android che iOS, aprendo ad una maggiore concorrenza per tutti i produttori.

Aggiornamento 24/01: le chat di terze parti arrivano in Beta su iOS

Crediti: WaBetaInfo

Con la beta 24.2.10.72 di WhatsApp per iOS, Meta ha introdotto anche sulla piattaforma mobile di Apple la possibilità di sfruttare le chat di terze parti direttamente all’interno della celebre app di messaggistica istantanea. In ottemperanza con le nuove norme volute dall’Unione Europea con il DMA, infatti, WhatsApp è stato designato come Gatekeeper e quindi dovrà necessariamente essere interoperabile e cross-platform.

Questo aggiornamento sarà disponibile per tutti, necessariamente, prima del 7 marzo: data di entrata in vigore del DMA.

Aggiornamento 07/02: ecco come funzionerà l’interoperabilità di WhatsApp

Crediti: Canva

In una nuova intervista rilasciata ai microfoni di Wired, l’engineering director di WhatsApp Dick Brouwer ha fornito i primi dettagli su come funzionerà l’interoperabilità con la famosa app di messaggistica istantanea di Meta. Il cross-platform includerà messaggi di testo, immagini, messaggi vocali, video e file inviati tra gli utenti, ma dipenderà anche delle altre applicazioni se accettare o meno l’interoperabilità con WhatsApp.

Le terze parti, infatti, dovranno utilizzare il protocollo Signal per criptare le conversazioni, ma Meta potrebbe accettare anche altri metodi di sicurezza se questi si dimostrassero all’altezza degli standard di WhatsApp. Inoltre, le applicazioni che vorranno interfacciarsi con l’app di messaggistica dovranno firmare un contratto con la compagnia di Mark Zuckerberg prima di poter avere libero accesso.

Maggiori dettagli su funzionamento ed eventuali accordi tra le parti arriveranno nel mese di marzo, quando il DMA entrerà effettivamente in vigore e le compagnie considerate Gatekeeper dovranno necessariamente uniformarsi alle nuove leggi.

