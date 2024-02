vivo V30 Pro tra benchmark, immagini e specifiche: ecco tutti i dettagli

Aggiornamento 13/02: a distanza di pochissimo dai primi benchmark ecco anche i dettagli su design e specifiche del nuovo modello della serie V. Trovate tutte le novità direttamente all’interno dell’articolo.

Prima venne presentato vivo V30 Lite, tre mesi dopo ha debuttato il modello base vivo V30 e adesso ci apprestiamo a conoscere anche vivo V30 Pro. Al di là delle tempistiche un po’ sballate (vista la finestra temporale decisamente ampia), continua la scelta di proporre un trittico di smartphone per la sua famiglia V da parte di vivo: ecco quali saranno le specifiche tecniche del nuovo modello Pro.

vivo V30 Pro avvistato su GeekBench (ma ci sono anche immagini e specifiche): cosa aspettarsi dal nuovo mid-range

V30 Pro – Crediti: 91mobiles

Dopo essere stato certificato dall’ente Bluetooth SIG, vivo V30 Pro fa la sua comparsa all’interno del database di GeekBench con la sigla V2319, e lo fa con un SoC MediaTek. A muoverlo c’è il Dimensity 8200, lo stesso microchip che troviamo dentro modelli come Xiaomi 13T, Redmi Note 12T Pro, OPPO Reno 11, iQOO Z8 e un certo numero di terminali targati vivo, come V29 Pro, V27 Pro, S17 Pro ed S16 Pro.

Crediti: GeekBench

Il punteggio ottenuto su GeekBench si aggira attorno ai 1.200/3.700 punti in single/multi-core, con una configurazione che comprende 12 GB di RAM e software Android 14. Il dispositivo si presenta come un rebrand di vivo S18 Pro ma con un SoC differente: quest’ultimo, infatti, si basa sul più performante Dimensity 9200+. Tuttavia ci sarà anche un’altra novità: S18 Pro offre una tripla fotocamera da 50 + 50 + 12 MP con OIS, ultra-wide e teleobiettivo mentre vivo V30 Pro avrà dalla sua (secondo gli ultimi leak) un trittico da 50 + 50 + 50 MP con le stesse caratteristiche ma in aggiunta ci saranno ottimizzazioni targate Zeiss (il logo è visibile nei render trapelati). Di seguito trovate la scheda tecnica completa (presunta), frutto delle specifiche di S18 Pro e delle ultime novità trapelare sul prossimo dispositivo della gamma V.

vivo V30 Pro – Scheda tecnica leak

Dimensioni di 164,36 x 75,1 x 7,45 mm per 187,8 grammi

Certificazione IP54

Display AMOLED curvo a 10 bit da 6,78″ 1.5+ (2.800 x 1.260 pixel) in 20:9 con refresh rate fino a 120 Hz e luminosità fino a 2.800 nit

a da (2.800 x 1.260 pixel) in 20:9 con refresh rate fino a e luminosità fino a 2.800 nit lettore d’impronte digitali sotto il display

SoC MediaTek Dimensity 8200 a 4 nm TSMC

a 4 nm TSMC CPU octa-core (1 x 3,1 GHz A78 + 3 x 3,0 GHz A78 + 4 x 2,0 GHz A55)

+ 3 x 3,0 GHz A78 + 4 x 2,0 GHz A55) GPU Mali-G610 MC6

12/16 GB di RAM LPDDR5X

di RAM LPDDR5X 256/512 GB di memoria UFS 3.1 non espandibile

di memoria UFS 3.1 non espandibile batteria da 5.000 mAh con ricarica rapida da 80W

con ricarica rapida da supporto Dual SIM 5G, Wi-Fi 6, Bluetooth 5.4, NFC, GPS/A-GPS/GLONASS, ingresso Type-C

fotocamera da 50 + 50 + 50 MP f/1.88 con IMX920 , OIS, ultra-grandangolare e teleobiettivo, in collaborazione con Zeiss

f/1.88 con , OIS, ultra-grandangolare e teleobiettivo, in collaborazione con selfie camera da 50 MP f/2.0 con OV50E e autofocus

f/2.0 con OV50E e autofocus sistema operativo Android 14 con FunTouch OS 14

