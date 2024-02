Samsung Galaxy S24 FE si farà, e avrà specifiche meno low-cost

Non è mai facile capire cosa aspettarsi dalla famiglia Fan Edition di Samsung: per esempio, ci sarà o meno un Samsung Galaxy S24 FE? Il dubbio c’è per quanto visto con i modelli precedenti: dopo S20 FE ed S21 FE, la compagnia scelse di saltare la serie S22 e passare direttamente ad S23 FE, che arrivò verso fine 2023 con SoC diversi dagli altri modelli della serie S23.

Un leaker rivela le specifiche del prossimo Samsung Galaxy S24 FE

Galaxy S24 FE Processor:



– Exynos 2400

– Snapdragon 8 Gen 3 — Connor Bhai / 코너 바이 / コナー (@OreXda) February 29, 2024

Dell’esistenza di Samsung Galaxy S24 FE ha parlato il leaker OreXda, secondo cui lo smartphone esiste e sarebbe atteso sul mercato con SoC di ultima generazione. Snapdragon 8 Gen 3 ed Exynos 2400, gli stessi microchip di S24 ed S24+ anziché affidarsi alle soluzioni Qualcomm o Samsung di precedente generazione. Quale sarà disponibile dipenderà ancora una volta dall’area geografica di commercializzazione, con l’Europa che dovrebbe come al solito avere la variante Exynos.

Le voci di corridoio non finiscono qui, perché scopriamo che lo smartphone avrebbe una scheda tecnica comprensiva di schermo AMOLED da circa 6,1″ Full HD+ a 120 Hz (S23 FE misura invece 6,4″), memorie da 12 GB di RAM LPDDR5X, 128/256 GB di ROM UFS 3.1/4.0 una batteria da 4.500 mAh.

Capire quando sarà presentato Samsung Galaxy S24 FE non è facile, proprio per quanto detto a inizio articolo. Visto che l’estate dovrebbe essere segnata dal debutto dei nuovi pieghevoli, è plausibile che il nuovo modello Fan Edition arrivi verso fine 2024.

