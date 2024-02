Samsung Galaxy A35: foto dal vivo e specifiche, c’è una brutta sorpresa

Aggiornamento 08/02: compare in rete la prima foto dal vivo del telefono, la trovate nell’articolo.

Ci stiamo avvicinando al lancio di Samsung Galaxy A35, e come spesso accade agli smartphone dell’azienda sud-coreana non mancano indiscrezioni ben prima del debutto. Il lancio del predecessore, Galaxy A34 (disponibile anche in Italia), è coinciso con i primi mesi del 2023, pertanto ci aspettiamo che accadrà lo stesso con il prossimo modello della serie. Nell’attesa di scoprirlo ufficialmente, immagini e specifiche ci permettono di avere un’anteprima delle sue novità.

Samsung Galaxy A35 5G tra immagini e specifiche: che cosa sappiamo sul prossimo medio gamma

Similmente agli altri nuovi dispositivi della gamma A in arrivo, anche Samsung Galaxy A35 5G abbraccia il nuovo trend in fatto di stile: il dispositivo presenta angoli arrotondati e forme compatte e il frame perimetrale è dritto, interrotto solamente dalla Key Island per i tasti laterali. Il corpo misurerebbe 161,6 x 77,9 x 8,2 mm mentre il display sarebbe un’unità da 6,6″: similmente al predecessore, possiamo aspettarci un pannello AMOLED con refresh rate avanzato (magari nuovamente a 120 Hz). Vediamo anche confermato l’abbandono del notch a goccia in favore di un punch-hole centrale.

Crediti: RRA

Le novità vengono confermate dalla foto dal vivo dello smartphone, apparsa in rete dopo aver ricevuto la certificazione dell’ente locale Radio Research Agency. Un look molto simile a quello del recentemente trapelato Samsung Galaxy A55, anche se al suo contrario le voci di corridoio sembrerebbero smentire l’ipotesi secondo cui A35 avrebbe anch’esso un frame in metallo anziché in plastica, vista l’assenza di linee di interruzione per le antenne solitamente presenti per i frame metallici.

Con Galaxy A34 abbiamo avuto il chipset MediaTek Dimensity 1080, ma GeekBench ci svela che su A35 ci sarebbe l’Exynos 1380 di Galaxy A54/M54/F54, SoC a 5 nm con CPU octa-core (4 x 2,4 GHz A78 + 4 x 2,0 GHz A55) e GPU Mali-G68 MP5. Inizialmente si vociferava della presenza dell’Exynos 1480, che però dovrebbe restare esclusiva del più avanzato modello Samsung Galaxy A55.

Rispetto al precedente modello, equipaggiato con un sensore fotografico da 48 MP, dovremmo trovare un modulo simile a quello visto a bordo dell’attuale Galaxy A54, cioè una tripla fotocamera da 50 MP con OIS, migliorando le prestazioni con poca luce, ultra-grandangolare e macro; non dovrebbe invece cambiare la selfie camera, che dovrebbe mantenere lo stesso sensore di A34 da 13 MP.

Il lancio ufficiale di Samsung Galaxy A35 5G è previsto per la primavera 2024, assieme ai futuri modelli Galaxy A15 e A55. Al momento manca ancora una data di presentazione e non ci sono informazioni sul prezzo e sul resto delle specifiche. Non appena ne sapremo di più vi aggiorneremo con tutti i nuovi dettagli.

