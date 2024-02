La serie Redmi Note 11 si aggiorna ad HyperOS 1 | Download

Dopo le serie Note 13 e Note 12, anche la serie Redmi Note 11 sta entrando a far parte della lista degli smartphone che stanno ricevendo l’aggiornamento HyperOS 1. Niente da fare per Android 14, però, perchè il major update è ancora una volta basato sul precedente Android 13, come nel caso di altri modelli del catalogo.

L’aggiornamento con HyperOS 1 sta venendo rilasciato sulla serie Redmi Note 11

Per il momento, l’aggiornamento HyperOS 1 è stato rilasciato unicamente per i possessori di Redmi Note 11 Pro 4G con la release OS1.0.2.0.TGDMIXM, cioè la HyperOS 1 Global destinata agli utenti internazionali. Come sempre, vi ricordiamo che questa tipologia di major update rilasciati da Xiaomi viene spesso inizialmente rilasciato ai beta tester che compongono il programma Stable Beta. Nell’attesa del rilascio pubblico, ecco il link al download:

Scarica HyperOS 1 per la serie Redmi Note 11

Changelog completo

Estetica della vita L’estetica globale trae ispirazione dalla vita stessa e cambia l’aspetto e le sensazioni del tuo dispositivo. Il nuovo linguaggio di animazione rende le interazioni con il tuo dispositivo sane e intuitive. I colori naturali donano vivacità e vitalità a ogni angolo del tuo dispositivo. Il nostro nuovissimo font di sistema supporta più sistemi di scrittura. L’app Meteo riprogettata non solo ti fornisce informazioni importanti, ma ti mostra anche come ci si sente fuori. Le notifiche si concentrano su informazioni importanti, presentandole nel modo più efficiente. Ogni foto può sembrare un poster artistico sulla schermata di blocco, arricchita da molteplici effetti e rendering dinamico. Le nuove icone della schermata Home aggiornano elementi familiari con nuove forme e colori. La nostra tecnologia multi-rendering interna rende le immagini delicate e confortevoli nell’intero sistema. Il multitasking è ora ancora più semplice e conveniente con un’interfaccia multi-finestra aggiornata.



