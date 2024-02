Recensione GELEIPU X5: proiettore Full HD con Android TV 12 e Widevine L1

Il sogno degli appassionati di cinema è serie TV è quello di avere in casa una sala interamente dedicata al proprio hobby. Spesso, però, i prezzi proibitivi frenano questa idea, o almeno lo hanno potuto fare fino ad oggi: se volete iniziare a costruire il vostro piccolo cinema personale direttamente a casa vostra non perdetevi questa recensione del proiettore laser GELEIPU X5!

Recensione GELEIPU X5

Design e materiali

GELEIPU X5 è un proiettore laser dalle dimensioni piuttosto abbondanti (28.6 x 25 x 10.7 centimetri per 2.4 Kg di peso) che arriva nelle vostre case direttamente in una pratica valigetta di velluto (particolarmente utile anche per il trasporto) che protegge al meglio sia la lente che tutto il corpo macchina. La scocca è realizzata interamente in plastica satinata con un otturatore in gomma siliconata che si occupa di proteggere da polvere ed eventuali graffi la lente da 1″ posta sulla parte frontale. Sul dorso del proiettore troviamo il tastierino D-PAD con il tasto di conferma al centro, e tre pulsanti per l’accensione, il riavvio e lo sleep del proiettore, affiancati ovviamente dal logo GELEIPU in bianco.

Tutto il perimetro del proiettore è dotato di griglie per l’areazione, ma è il lato posteriore ad essere sicuramente più affollato: in questa sezione infatti troviamo i due speaker da 5W, una porta USB, una HDMI 2.0, AV, jack da 3.5mm e la rotellina per la correzione trapezoidale (keystone), oltre ovviamente al connettore per l’alimentazione. Sul lato destro, invece, troviamo uno sportellino che quando è aperto mostra l’alloggiamento per il piccolo TV box incluso in confezione: questo dispositivo si collega tramite i cavi micro USB e mini HDMI già collegati all’apparato e funziona come sistema operativo del proiettore.

Sul fondo, invece, sono presenti quattro piedini in gomma che evitano lo scivolamento del proiettore, ma l’elemento più importante è sicuramente il perno che permette di regolare l’altezza e l’inclinazione del dispositivo per favorire una visione migliore e più centrata. In confezione è incluso anche un pratico telecomando che, oltre ai classici tasti per la navigazione tra i menu, mette a disposizione anche dei collegamenti rapidi per Google Assistant, Netflix, Prime Video, il selettore degli ingressi multimediali e quello per il focus automatico.

Funzionamento e proiezione

GELEIPU X5 è un proiettore laser con risoluzione Full HD (1920 x 1080 pixel), dotato di una lente LCD da 1″ con una luminosità massima di 500 ANSI LUMEN ed una vita dichiarata di almeno 30.000 ore. Il rapporto di proiezione è di 1.25:1, con la possibilità di avere uno schermo virtuale grande fino a 120″ in 16:9. La lente, inoltre, è dotata di messa a fuoco automatica e messa a fuoco manuale tramite il telecomando, mentre la correzione trapezoidale può essere effettuata manualmente tramite la rotellina presente sul lato posteriore del dispositivo. La proiezione può essere effettuata in quattro diverse modalità: classica anteriore, posteriore, a soffitto e a soffitto posteriore.

Il cuore pulsante di questo proiettore laser è il piccolo TV Box dotato di CPU Amlogic S905Y2 e GPU Mali-G31 MP2, affiancate da 2 GB di RAM e 8 GB di spazio di archiviazione per il download di contenuti multimediali e applicazioni. Il punto di forza del dispositivo infatti è il sistema operativo Android TV 12 che permette (anzi richiede) il collegamento del proprio account Google per collegarsi al Play Store e poter usufruire di tutte le applicazioni presenti sulla celebre piattaforma. Nonostante la risoluzione nativa sia soltanto Full HD, grazie alla potenza dell’hardware messo in gioco è possibile riprodurre anche file e filmati in streaming in 4K (come per esempio il filmato YouTube che potete apprezzare nella galleria qui sopra). La riproduzione è sempre fluida, anche con i file più pesanti: guardare un film con questo proiettore quindi è davvero una goduria.

Per quanto riguarda la connettività, invece, abbiamo a disposizione un modulo Wi-Fi Dual Band (2.4 GHz e 5.0 GHz) oltre alla connessione Bluetooth 5.0 che consente di collegare lo smartphone per sfruttare, per esempio, i due speaker integrati da 5W l’uno per la riproduzione musicale. Il comparto audio non eccelle particolarmente, ma svolge egregiamente il suo lavoro: in questi casi è sempre preferibile collegare una soundbar o un sistema 5.1 per godersi al meglio il sonoro.

La chicca, ovviamente, è il supporto per il DRM Widevine L1 che consente la riproduzione senza limiti di risoluzione per i contenuti di Netflix, Prime Video, Disney Plus e servizi di streaming simili. In questo modo è possibile godersi la sorgente naturale in Full HD, con una proiezione a 120″ che trasformerà la vostra stanza in un vero e proprio cinema con tutti i contenuti sempre a vostra disposizione. Durante le nostre prove, infatti, non abbiamo avuto alcun tipo di problema a riprodurre filmati e contenuti in streaming: l’unica pecca, probabilmente, è la mancanza del supporto ad HDR10, ma per questo prezzo (che scoprirete a breve) si può tranquillamente soprassedere.

Recensione GELEIPU X5: prezzo e considerazioni

GELEIPU X5 è un proiettore perfetto per chi vuole iniziare a costruire il suo piccolo cinema personale direttamente in casa, senza dove badare poi troppo ai classici impicci di questi dispositivi. La facilità d’utilizzo, data anche dalla presenza del piccolo TV Box con Android 12 e la compatibilità con il DRM Widevine L1 che consente di vedere Netflix, Prime Video e Disney Plus senza limitazioni, lo rendono perfetto davvero per tutti, ma soprattutto per chi è alle prime armi.

Il rapporto qualità/prezzo, in questo caso, è davvero ottimo: di listino GELEIPU X5 viene proposto a circa 300€, ma grazie al codice sconto di Banggood che trovate qui sotto potrete farlo vostro a soli 221.53€: un vero affare per un dispositivo del genere! Se non vedete l’ora di godervi il cinema direttamente a casa vostra, allora non c’è da pensarci neanche un secondo e procedere immediatamente con l’acquisto!

