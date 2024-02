OpenAI lancia Sora: l’AI che genera video straordinari

OpenAI, dopo aver dato il via alla rivoluzione dell’intelligenza artificiale, sembra non essere proprio interessata a smettere di innovare. In queste ore, infatti, la celebre compagnia statunitense ha presentato ufficialmente Sora, un nuovo modello AI in grado di generare video realistici semplicemente elaborando le indicazioni testuali fornite dagli utenti.

Video di 60 secondi quasi indistinguibili dalla realtà: questo è Sora di OpenAI

Proprio come DALL-E 3 è in grado di generare immagini ed opere d’arte mozzafiato seguendo le indicazioni di testo, Sora è in grado di fare lo stesso con video, clip e filmati. Questa particolare intelligenza artificiale può creare da zero video di una lunghezza massima di 60 secondi, con una qualità davvero eccellente. Il modello text-to-video, infatti è stato addestrato per capire e simulare i movimenti della fisica, ed i risultati sembrano essere davvero pazzeschi.

OpenAI, però, ha deciso di non rendere Sora accessibile a tutti: visto il grande rischio che lo strumento possa essere utilizzato per generare fake news, la compagnia statunitense ha deciso di offrire l’accesso a questa tecnologia ad alcuni visual artist, filmmaker e designer per avere dei feedback professionali.

Sul sito ufficiale del progetto trovate alcuni incredibili esempi messi a disposizione da OpenAI: come già detto in precedenza, sembra essere difronte ad uno strumento davvero molto potente che potrebbe rivoluzionare il modo di creare video.

