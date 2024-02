OnePlus Watch 2: immagini e data di presentazione ufficiali

A distanza di una manciata di ore dalle ultime indiscrezioni, ora arriva la conferma ufficiale. OnePlus Watch 2 sarà tra i protagonisti del MWC 2024: la data di presentazione del nuovo smartwatch della casa cinese è ormai dietro l’angolo.

OnePlus Watch 2 tra i protagonisti del MWC 2024: ecco la data di presentazione ufficiale

Crediti: OnePlus

Proprio come anticipato dai leak precedenti, la data di presentazione di OnePlus Watch 2 è fissata per il 26 febbraio, ossia il primo giorno della fiera tech di Barcellona. Tre anni dopo il lancio del primo capitolo, ecco fare capolino un nuovo indossabile di fascia alta che punta a conquistare il premio per il Miglior Smartwatch della categoria al MWC 2024. La compagnia ha condiviso anche le prime immagini ufficiali del dispositivo, che mostra un look rinnovato rispetto al predecessore.

Crediti: OnePlus

OnePlus Watch 2 è dotato di una scocca in acciaio inossidabile (con una sporgenza laterale) e un quadrate in cristallo di zaffiro; la forma rotonda richiama sia il primo capitolo della gamma di indossabili che il retro di OnePlus 12, l’ultimo top di gamma del brand. L’orologio è disponibile nelle colorazioni Black Steel e Radiant Steel. A detta dell’azienda ci troveremo alle prese con un vero e proprio flagship smartwatch.

Le informazioni ufficiali terminano qui, ma i dettagli continuano grazie ai vari leak circolati nei giorni scorsi. OnePlus Watch 2 dovrebbe avere dalla sua Wear OS di Google ed un ampio pannello AMOLED da 1,43″. A muovere il tutto ci sarebbe lo Snapdragon W5 Gen 1 di Qualcomm; ovviamente è bene ricordare che si tratta solo di indiscrezioni (almeno fino ad una conferma da parte dell’azienda).

Sai che siamo anche su WhatsApp? Iscriviti subito ai canali di GizChina.it e GizDeals per restare sempre informato sulle notizie del momento e sulle migliori offerte del web!

grazie al nostro canale Telegram esclusivo

⭐️ Scopri le