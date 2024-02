Ecco come sarà Nothing Phone (2a): il nuovo look senza veli

Finora avevamo visto Nothing Phone (2a) solo e soltanto in foto dal vivo appositamente camuffate dalla classica scocca anti-spionaggio, ma adesso il problema non si pone più. Questo grazie alle immagini render fatte circolare in rete da SmartPrix e OnLeaks, leaker molto affidabile quando si tratta di capire come saranno i futuri smartphone.

Nothing Phone (2a) non ha più segreti: le immagini render ci svelano il suo design

Crediti: SmartPrix

Questo è Nothing Phone (2a), secondo i leak in questione: non vediamo la parte frontale, ma le suddette foto hanno rivelato la presenza di uno schermo con punch-hole laterale e cornici non poi così ridotte, vista la fascia di prezzo a cui dovrebbe relegarsi.

Quello che vediamo è quindi un design rinnovato, che aderisce ai canoni estetici finora dimostrati dalla compagnia di Carl Pei ma cambiandone i connotati. Rispetto ai modelli finora conosciuti di Nothing, ritroviamo la doppia fotocamera posizionata in alto a sinistra, ancora una volta con posizioni e forme che non possono non ricordare quelle di alcuni melafonini.

La grande assente pare l’interfaccia Glyph, che l’azienda avrebbe tagliato per creare differenziazione e ovviamente abbassare il prezzo rispetto agli altri prodotti del catalogo. Mancherebbe anche la ricarica wireless, visto che lungo la scocca corre una circuitistica priva della bobina apposita; tuttavia, il render non ci fa capire se la scocca sia trasparente o meno come gli altri telefoni Nothing.

In attesa di ulteriori fughe di notizie, l’appuntamento è previsto per il MWC 2024 di Barcellona, quando alla fiera catalana l’evento Nothing ci rivelerà tutto ciò che ci sarà da sapere su questo Phone (2a).

