MSI Claw A1M: la prima console Intel Core Ultra potrebbe arrivare presto in Europa

Aggiornamento 08/02: delle nuove indiscrezioni emerse online suggeriscono che MSI Claw potrebbe arrivare in Europa tra qualche mese, ma il prezzo non ci sarebbero affatto buone notizie. Trovate tutte le informazioni direttamente all’interno dell’articolo.

MSI in occasione del CES 2024 di Las Vegas annuncia ufficialmente il suo primo PC console ibrido alimentato da una CPU Intel. I dispositivi di questo genere arrivati fino ad oggi sul mercato hanno sempre equipaggiato APU AMD, mentre per la prima volta la compagnia taiwanese propone agli utenti MSI Claw A1M, una console che batte “bandiera blu” e sfrutta la potenza della nuova architettura GPU di Intel.

MSI Claw è il primo PC console ibrido con CPU Intel

Crediti: MSI

MSI Claw A1M è un PC console ibrido dotato di un display touchscreen IPS da 7″ con risoluzione Full HD (1920 x 1080) ed un refresh rate pari a 120 Hz. Come ampiamente anticipato, la particolarità di questo dispositivo è la CPU Intel Core Ultra 7 155H (6 p-core, 8 e-core, 2 lp e-core) e la GPU Intel Arc in grado di sfruttare al meglio la tecnologia di super sampling Intel XeSS. Per quanto riguarda invece le memorie, avremo a disposizione 16 GB di RAM LPDDR5-6400 e tagli da 512 GB e 1 TB di spazio di archiviazione su SSD.

Il design è molto simile a quello che abbiamo già potuto apprezzare sui diversi modelli arrivati sul mercato negli scorsi mesi: abbiamo a disposizione un tastierino YBAX, due analogici Hall Effect con supporto per l’illuminazione RGB, un D-PAD, dorsali, grilletti ed una serie di tasti aggiuntivi per controllare l’interfaccia di gioco. Sulla parte frontale abbiamo a disposizione due speaker da 2W con certificazione Hi-Res Audio, mentre il lato posteriore è caratterizzato dal sistema di raffreddamento Cooler Boost HyperFlow.

Per quanto riguarda l’autonomia, invece, abbiamo a disposizione una batteria da 53 Whr che combinata alla gestione energetica ottimizzata del dispositivo dovrebbe poter garantire lunghe sessioni di gioco anche con titoli più impegnativi. Da segnalare anche la presenza del modulo Intel Killer BE che mette a disposizione Wi-Fi 7 e Bluetooth 5.4, mentre grazie alla porta USB-C Thunderbolt 4 è possibile collegare il dispositivo anche ad uno schermo esterno per sfruttarlo come fosse una tipica console casalinga.

Al momento non si hanno ancora informazioni sulla possibile data di lancio, ma la compagnia ha svelato ufficialmente i prezzi di MSI Claw: si parte da 699$ fino ad arrivare alla versione top di gamma da ben 799$. Al momento non si conoscono, inoltre, i prezzi in Euro. Secondo i rumor, infatti, la console potrebbe arrivare nel vecchio continente soltanto nei primi giorni del mese di aprile, ad un prezzo di partenza di 879€. Si tratta ovviamente di indiscrezioni, quindi vi invitiamo alla cautela e ad attendere maggiori informazioni direttamente da MSI.

Core Ultra 5 135H 16/512 GB – 699.99$

Core Ultra 7 155H 16/512 GB – 749.99$

Core Ultra 7 155H 16GB/1TB – 799.99$

