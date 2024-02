Instagram Threads si aggiorna con i trending topic, ma non per tutti

Seppure Meta abbia sempre smentito l’intenzione di proporsi come un’alternativa a Twitter/X, le nuove funzioni integrate in Threads puntano proprio in questa direzione. A partire da oggi, infatti, il nuovo social network testuale di Instagram propone agli utenti i nuovi “Today’s Topic“, ovvero una versione rivisitata dei Trending Topic (o più semplicemente TT) del vecchio social network dell’uccellino blu.

“Today’s Topic” è la versione di Threads dei trending topic di Twitter/X

Crediti: Adam Mosseri

Con un post proprio su Threads, il capo di Instagram Adam Mosseri ha annunciato l’arrivo sul social network di una nuova funzione che consentirà di esplorare gli argomenti più chiacchierati del giorno, proprio come avviene da sempre su Twitter/X. La nuova funzione prende il nome di “Today’s Topic” e potrà essere visualizzata sia all’interno nel feed, che nella schermata della ricerca.

La nuova funzione è disponibile in versione beta a partire da oggi, ma soltanto per una piccola porzione di utenti negli Stati Uniti. Per vedere i Today’s Topic anche in Europa, probabilmente, dovremo attendere ancora qualche mese.

