Le password di Google si condividono in famiglia con questa nuova funzione

Per festeggiare il Safer Internet Day, giornata mondiale della sicurezza sul web che si tiene il 6 febbraio, Google ha annunciato alcune nuove funzionalità del suo Password Manager che consentiranno agli utenti di condividere in tutta sicurezza i dati di accesso a servizi e siti internet con i propri familiari. Gli utenti, inoltre, potranno anche accedere al “parental control” in modo molto più rapido, direttamente dalla ricerca.

La condivisione familiare è in arrivo su Google Password Manager

Crediti: Google

Family Link è una nuova funzione in arrivo su Google Password Manager che consentirà agli account collegati tramite gruppo familiare di poter condividere le password e le passkey in modo sicuro. Per esempio, due genitori potranno condividere i dati di accesso al sistema scolastico dei figli, oppure ai servizi bancari, social e streaming multimediale.

Chi invece ha necessità di accedere in modo più semplice al parental control, potrà farlo direttamente tramite la ricerca su Google. Una nuova scheda, infatti, mostrerà tutte le informazioni relative agli account che vengono “limitati“, con la possibilità di modificare le impostazioni più importanti con un singolo tap.

Sai che siamo anche su WhatsApp? Iscriviti subito ai canali di GizChina.it e GizDeals per restare sempre informato sulle notizie del momento e sulle migliori offerte del web!

grazie al nostro canale Telegram esclusivo

⭐️ Scopri le