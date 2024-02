Primi problemi per Gemini: Google blocca la generazione delle immagini

Purtroppo, proprio come accaduto con Bard, sembra che anche Gemini non sia partito con il piede giusto: nelle ultime ore, infatti, Google si è trovata a sospendere la funzionalità che consente di generare immagini da una semplice indicazione testuale. Il motivo, apparentemente, sembrerebbe essere l’incapacità dell’intelligenza artificiale di ricreare immagini storicamente accurate.

Le immagini generate da Gemini non sono storicamente accurate: Google le sospende

Crediti: Google

Negli ultimi giorni gli utenti si sono accorti che alcuni prompt non vengono recepiti al meglio da Google Gemini, soprattutto per quanto riguarda la generazione delle immagini. Per esempio, chiedendo all’AI di creare una illustrazione di un soldato tedesco del 1943, Gemini propone immagini di soldati asiatici, di colore oppure di donne: cosa assolutamente impossibile per quei tempi.

Per questo motivo, Google ha deciso quindi di sospendere totalmente la capacità di Gemini di generare nuove immagini, in attesa di poter proporre agli utenti un aggiornamento che risolva questo problema. “Stiamo lavorando per migliorare la capacità dei Gemelli di generare immagini di persone. Ci aspettiamo che questa funzionalità ritorni presto e ti avviseremo negli aggiornamenti di rilascio quando ciò avverrà” ha dichiarato la compagnia.

Per il momento, quindi, Gemini perde una delle sue funzioni caratteristiche: sarà però solo questione di tempo prima di poter tornare a generare nuovamente le immagini anche con questa intelligenza artificiale.

