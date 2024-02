L’AI di Google arriva anche in Gmail, Drive e Documenti con Duet

Bard e Gemini nelle ultime settimane hanno chiaramente rubato la scena, ma esiste un’ennesima intelligenza artificiale di Google che sta per fare capolino all’interno di alcuni prodotti business. Si chiama Duet AI e molto presto sarà possibile sfruttarla all’interno dei servizi Workspace come Gmail, Drive e Documenti.

Google estende i test per Duet AI nelle applicazioni Workspace

Crediti: 9to5Google

Annunciata all’evento I/O 2023, Duet AI è una intelligenza artificiale che funge da assistente personale per i servizi business di Google integrati nella suite Workspace. Questa AI è in grado di integrarsi al meglio con Gmail, Drive, Documenti e Fogli, e molto presto sarà disponibile anche nel nuovo abbonamento Google One AI Premium.

Duet AI è attualmente disponibile per una manciata di tester in versione beta, ma non Google ha deciso finalmente di ampliare un po’ la platea di utenti che possono provare questa nuova intelligenza artificiale. Nei prossimi giorni, infatti, gli utenti statunitensi che hanno registrato il loro interesse nel provare questa AI potrebbe finalmente avere accesso al servizio.

