Lo store di Epic con Fortnite su iOS nel 2024: riattivato l’account sviluppatore

Tra le mille critiche ricevute per i cambiamenti apportati, c’è chi proprio non riesce ad essere scontento della possibilità di tornare su iPhone con uno store proprietario. Stiamo ovviamente parlando di Epic Games che, dopo essere stata esclusa dall’App Store per aver violato le regole degli acquisti in-app con Fortnite, è pronta a riportare uno dei giochi più famosi al momento nuovamente sugli smartphone di Apple.

Fortnite torna su iPhone entro il 2024: i lavori sono già iniziati

Crediti: Epic Games

Nel 2024 Epic Games introdurrà ufficialmente il suo store proprietario grazie alle concessioni dovute per l’adeguamento di Apple al DMA Europeo. In un comunicato, infatti, la compagnia di Tim Sweeney ha confermato l’intenzione di riportare Fortnite su iPhone, annunciando anche di aver ottenuto nuovamente accesso al proprio account sviluppatore.

“Abbiamo ricevuto il nostro account sviluppatore Apple e presto inizieremo a sviluppare l’Epic Games Store su iOS grazie al nuovo Digital Markets Act. Prevediamo il lancio nel 2024. Epic Games Sweden AB gestirà l’Epic Games Store mobile e Fortnite in Europa, con il team dello Store a capo dello sviluppo“.

L’attesa, quindi, sta per terminare: tutti i giocatori che hanno dovuto rinunciare a Fortnite dopo la bagarre che ha visto bannare Epic Games dai servizi di Apple, potranno finalmente tornare a giocare anche su iPhone. Non resta che scoprire soltanto la data di lancio.

Sai che siamo anche su WhatsApp? Iscriviti subito ai canali di GizChina.it e GizDeals per restare sempre informato sulle notizie del momento e sulle migliori offerte del web!

grazie al nostro canale Telegram esclusivo

⭐️ Scopri le