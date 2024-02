Disney+ come Netflix: il blocco della condivisione delle password arriva negli Stati Uniti

Aggiornamento 01/02: Disney ha deciso di ampliare i test per il blocco della condivisione delle password aggiungendo gli Stati Uniti alla lista dei paesi che attualmente impediscono che gli utenti possano utilizzare lo stesso account. Trovate tutte le informazioni all’interno dell’articolo.

Sapevamo che la linea tracciata da Netflix avrebbe potuto creare un “pericoloso” precedente, ed infatti i cambiamenti generali nel mondo dello streaming non sono tardati ad arrivare. Nelle ultime ore, infatti, anche Disney Plus ha annunciato una stretta sulla condivisione degli account che porterà, proprio come successo per Netflix, a non poter più condividere le password e quindi dividere il prezzo dell’abbonamento con gli amici.

Disney Plus aumenta il prezzo degli abbonamenti e dice addio alla condivisione delle password

Crediti: Disney

Bob Iger, CEO di Disney, nella recente conferenza per i risultati finanziari ha avvisato gli investitori degli immimenti cambiamenti per il servizio di streaming Disney Plus che a partire dal mese di ottobre subirà un aumento di prezzo, mentre la compagnia continua ad esplorare soluzione per fermare la condivisione degli account. Secondo Iger, sono “una quantità significativa” le persone che condividono gli abbonamenti al di fuori del nucleo familiare, ma il CEO non ha specificato la cifra esatta.

Negli Stati Uniti, il prezzo mensile di Disney Plus aumenterà di ben 2$, passando da 10.99$ al mese ad una tariffa di 13.99$. Più sostanzioso il rincaro per Hulu, che da 14.99$ salira a 17.99$ al mese. Rimarranno invariati invece i piani con le pubblicità, mente gli aumenti per gli altri piani partiranno dal 12 ottobre.

In Italia, invece, la proposta commerciale a partire dal 1 novembre 2023 si dividerà in Standard con pubblicità, Standard e Premium, con relativi aumenti di prezzo soltanto per l’ultima fascia. Standard con pubblicità e Standard offriranno 2 streaming contemporanei e risoluzione Full HD ai rispettivi prezzi di 5.99€ e 8.99€ al mese. Il piano annuale standard continuerà a costare 89.99€, ma il piano Premium con 4 streaming contemporanei e risoluzione 4K HDR arriverà a costare 11.99€ al messo oppure 119.90€ all’anno. Di seguito un elenco esplicativo delle nuove fasce di prezzo.

Standard con pubblicità – 2 streaming – Full HD – 5.99€/mese

– 2 streaming – Full HD – 5.99€/mese Standard – 2 streaming – Full HD – 8.99€/mese oppure 89.90€/anno

– 2 streaming – Full HD – 8.99€/mese oppure 89.90€/anno Premium – 4 streaming – 4K HDR – 11.99€/mese oppure 119.90€/anno

La condivisione degli account sembra quindi stia per finire definitivamente nel ripostiglio: quali altri servizi vi aspettate che possano mettere fine alle password condivise? Scrivetecelo nei commenti!

Aggiornamento 28/09: al via i test in Canada

Crediti: Disney

Con una mail inviata agli utenti canadesi, Disney Plus ha annunciato l’inizio dei test per il blocco della condivisione delle password e degli account. Il nuovo sistema di protezione entrerà in vigore soltanto dal prossimo 1 novembre, ma mancano i dettagli su come effettivamente funzionerà questo nuovo tipo di blocco.

Anche in questo caso, tuttavia, viene fatta menzione del nucleo familiare e dell’impossibilità di condividere l’abbonamento al di fuori di esso. Bisognerà quindi capire che tipo di definizione verrà fornita da Disney per ogni tipo di gruppo familiare.

Aggiornamento 01/02: il blocco della condivisione arriva negli Stati Uniti

Crediti: Canva

Tramite email, Disney Plus ha avvisato gli abbonati statunitensi che a breve inizieranno i test per per il blocco della condivisione delle password tra gli utenti che utilizzano lo stesso account al di fuori del nucleo familiare. Al momento non sappiamo quando effettivamente i test avranno inizio e quando la funzionalità arriverà nel resto del mondo, ma è chiaro che si preannunciano tempi duri per chi è abituato a condividere lo streaming con gli amici.

