N-ONE Nbook Air è il laptop con doppio schermo alla portata di tutti, a soli 519€

Con N-ONE Nbook Air il laptop con doppio schermo diventa finalmente una scelta democratica: il nuovo portatile Dual Screen (e convertibile) debutta su Banggood ad un prezzo super conveniente, con tanto di spedizione gratis direttamente dai magazzini europei dello store. Un formato tutto nuovo, ora alla portata di tutti!

N-ONE Nbook Air: specifiche tecniche, prezzo e offerte dedicate al nuovo laptop con doppio schermo

Crediti: N-ONE

Rispetto al modello Nbook Fly, stavolta il display secondario si espande, prendendo il posto della tastiera fisica. Il design di N-ONE Nbook Air ricorda quello del recente ASUS ZenBook Duo, ovviamente con le dovute differenze. Il terminale targato N-ONE è dotato di due ampi schermi da IPS da 13,5″ con risoluzione 2K (2.256 x 1.504 pixel), uniti da una cerniera che permette di avere un form factor convertibile. Il cuore del laptop è in processore Intel N100, accompagnato da 16 GB di RAM LPDDR5 e 512 GB di storage SSD. La batteria è un’unità da 69,3 Wh mentre lato software è presente Windows 11 Pro. L’intera struttura è in lega di alluminio mentre i pannelli sono entrambi touch e con il supporto alle pen: il dispositivo si presta a molteplici utilizzi, fungendo sia da notebook convenzionale (con tastiera virtuale sullo schermo inferiore) che da tablet.

Crediti: N-ONE

Il laptop Dual Screen N-ONE Nbook Air debutta su Banggood e grazie al codice sconto dedicato il prezzo scende a 519€; la spedizione (gratis) avviene direttamente dall’Europa, per la massima celerità. Se non visualizzi correttamente il box qui sotto, prova a disattivare AdBlock.

I link di acquisto presenti in questo articolo generano una piccola commissione per GizChina.it. Scopri tutti i dettagli qui.

