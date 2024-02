Apple Vision Pro in Italia: spunta la possibile data di lancio

Apple Vision Pro è arrivato negli Stati Uniti soltanto ad inizio febbraio, con rumor e indiscrezioni che suggerivano che questo nuovo prodotto di Cupertino non sarebbe arrivato nel resto del mondo prima del prossimo anno. Un analista, tuttavia, sembra non essere d’accordo: il nuovo visore realizzato dal team di Tim Cook potrebbe arrivare in Europa e in Italia molto prima del previsto.

Secondo un analista, il lancio di Vision Pro in altri paesi potrebbe avvenire prima della WWDC

Crediti: Apple

Secondo le informazioni condivise nelle ultime ore dal celebre analista Ming-Chi Kuo, Apple starebbe pensando di espandere la disponibilità di Vision Pro nei paesi anglofoni come Australia, Canada, Nuova Zelanda e Regno Unito nei prossimi mesi, ma il sistema operativo visionOS sarebbe già pronto anche per Francia, Germania, Italia e Spagna.

Il lancio, per Kuo, potrebbe avvenire ancor prima della Worldwide Developer Conference 2024 (WWDC), che come ogni anno si terrà nel mese di giugno. L’estate, quindi, potrebbe vedere l’arrivo in Europa e in Italia di Apple Vision Pro con un anticipo di oltre 6 mesi sulla prime indiscrezioni trapelate.

