Apple lancia l’app Sports: risultati in tempo reale per calcio, basket e tanto altro

Apple ha lanciato oggi una nuova applicazione dedicata interamente ai risultati sportivi che permetterà agli appassionati di seguire la propria squadra del cuore anche quando non la si può guardare la partita in TV, al palazzetto oppure allo stadio. Si chiama Apple Sports è disponibile da oggi su tutti gli iPhone con iOS 17.2, ma soltanto in alcuni paese selezionati (per il momento).

Una nuova app per lo sport con NBA, Serie A, Premier League e tanti altri campionati

Crediti: Apple

Apple Sports permette agli appassionati di calcio, basket e hockey sul ghiaccio di rimanere sempre informati sulla propria squadra del cuore con risultati ed informazioni in diretta. Una volta selezionata la propria squadra preferita è possibile visualizzare le informazioni sulle partire in corso, che si sono già giocate oppure che si giocheranno in futuro, sempre con statistiche dettagliate. Quella che trovate qui sotto è la lista dei campionati attualmente supportati.

MLS

NBA

NCAA

NHL

Bundesliga

LaLiga

Liga MX

Ligue 1

Premier League

Serie A

Apple Sports, purtroppo, per il momento è disponibile soltanto negli Stati Uniti, nel Regno Unito e in Canada, nelle lingue inglese, francese e spagnolo.

