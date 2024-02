L’Europa ancora contro Apple: multa da mezzo miliardo per la musica in streaming

Secondo le ultime indiscrezioni emerse in rete da fonti più che affidabili, l’Unione Europea avrebbe messo nuovamente nel mirino Apple e sarebbe pronta a multare la compagnia statunitense con una cifra record. L’indagine, iniziata dopo una denuncia da parte di Spotify, potrebbe evidenziare delle irregolarità anche nella gestione dei servizi musicali in streaming.

In arrivo una multa da 500 milioni di euro per Apple a causa dei servizi musicali

Crediti: Canva

La multa di ben 500 milioni di euro potrebbe essere annunciata all’inizio del mese di marzo, secondo i rumor lanciati in queste ore dal Financial Times. L’indagine dell’Unione Europea potrebbe aver evidenziato come Apple avrebbe impedito alle app su iPhone di informare gli utenti di alternative più economiche per la musica in streaming, con gli abbonamenti che potevano essere acquistati al di fuori di App Store a prezzi più conveniente.

Secondo la commissione, le azioni di Apple sono da ritenere illegali e anti-competitive, con la diretta conseguenza che alla compagnia guidata da Tim Cook sarà probabilmente imposto di non bloccare più l’acquisto degli abbonamenti con pagamenti di terze parti all’interno delle app, non dovendo più fare per forza affidamento agli acquisti in-app dell’App Store.

Non ci resta quindi che attendere informazioni direttamente dall’Unione Europea, per scoprire se la multa verrà effettivamente confermata oppure se l’indagine avrà prodotto un esito differente.

