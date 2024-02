Xiaomi Pad 6S Pro: in arrivo un’aggiunta inedita alla serie di tablet?

Di recente si è parlato tanto della prossima generazione di tablet Xiaomi, con numerosi dettagli (o meglio, indiscrezioni) sul prossimo Pad 7 Pro. Tuttavia la nuova gamma potrebbe vedere anche l’aggiunta di un modello inedito, chiamato Xiaomi Pad 6S Pro: ecco quali dovrebbero essere le specifiche di questo misterioso tablet “di mezzo”.

Xiaomi Pad 6S Pro potrebbe essere il nuovo tablet “di mezzo”

Crediti: Weibo

Finora la gamma di tablet Xiaomi ha sempre compreso 3 modelli: un dispositivo standard, la versione Pro e la variante Max. A quanto pare stavolta la casa di Lei Jun potrebbe introdurre un inedito Xiaomi Pad 6S Pro, almeno stando alle parole di un insider cinese. Il terminale andrebbe a colmare il vuoto tra la serie 6 e la famiglia Pad 7, presentandosi come un modello di mezzo. In base ai leak più recenti il prossimo Xiaomi Pad 7 Pro potrebbe avere specifiche stellari: si vocifera addirittura della presenza dello Snapdragon 8 Gen 3, ultimo SoC di punta targato Qualcomm.

Ma cosa possiamo aspettarci dal presunto Xiaomi Pad 6S Pro? A detta dell’insider che ha anticipato l’arrivo del tablet dovremmo avere un chipset Snapdragon 8 Gen 2, un ampio schermo da 12,4″ con rapporto in 16:10 e funzionalità che andrebbero ad integrarlo con l’auto Xiaomi SU7, il primo veicolo elettrico della compagnia. Inoltre una piccola indiscrezioni anche su Redmi: pare che quest’anno ci saranno altri due tablet per la costola di Xiaomi.

I nuovi tablet Xiaomi in arrivo nel 2024

Pad 6 Max – Crediti: Xiaomi

Quindi la casa di Lei Jun potrebbe lanciare ben 4 tablet quest’anno, senza contare le aggiunte di Redmi. Oltre a Xiaomi Pad 6S Pro (ovviamente la sua esistenza va presa con estrema cautela) dovremmo avere i tre modelli della famiglia Pad 7. Della versione base non si sa ancora nulla mentre il fratello maggiore Xiaomi Pad 7 Pro dovrebbe offrire uno schermo LCD da 10″ a 144 Hz ed avere dalla sua lo Snapdragon 8 Gen 3 (oppure 8 Gen 2 Leading Edition, secondo altri leak). Non mancherebbe una capiente batteria da 10.000 mAh, forse con ricarica da 120W. Ci sarebbe spazio anche per Xiaomi Pad 7 Max, che dovrebbe essere il primo tablet del brand con display OLED.

Sai che siamo anche su WhatsApp? Iscriviti subito ai canali di GizChina.it e GizDeals per restare sempre informato sulle notizie del momento e sulle migliori offerte del web!

grazie al nostro canale Telegram esclusivo

⭐️ Scopri le