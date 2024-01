Su WhatsApp arrivano i messaggi “pinnati”: in beta anche quelli per gli eventi

Aggiornamento 27/01: con una nuova versione beta, il team di WhatsApp ha iniziato a testare la possibilità di fissare in alto nelle conversazioni gli eventi delle community. Trovate tutte le informazioni all’interno dell’articolo.

Meta ha pubblicato un nuovo aggiornamento di WhatsApp che include una funzione tanto cara agli utenti di Telegram. Grazie alla nuova versione anche sull’app di messaggistica istantanea più popolare d’Europa sarà possibile fissare in alto i messaggi, come avviene attualmente su tutte le versione di Telegram (sia PC che Web e Mobile).

Anche su WhatsApp si fissano in cima i messaggi, come su Telegram

Crediti: WhatsApp

Introdotti per la prima volta nella versione beta 2.23.3.17 di WhatsApp per Android, i messaggi fissati sono attualmente in fase di rollout su tutte le versioni della celebre app di messaggistica istantanea. I pinned messages sono stati resi celebri da Telegram e permettono di avere sempre in primo piano un determinato messaggio, funzione che sembra essere stata molto apprezzata da Meta che ha deciso di riproporla anche in WhatsApp.

Grazie ai messaggi fissati, sarà possibile avere sempre a disposizione un determinato messaggio ancorato in cima alla chat. Questa funzione può tornare molto utile quando abbiamo bisogno di ricordare delle informazioni importanti, oppure aver sempre davanti agli occhi una informazione importante come un codice d’accesso o un PIN.

Questa funzione è molto utile anche nei gruppi, per ricordare a tutti i partecipanti una determinata informazione, un indirizzo oppure un’immagine da visualizzare al più presto. Essendo la funzionalità attualmente in fase di rollout, potrebbe non essere disponibile da subito per tutti: se non la visualizzate ancora, quindi, potreste dover attendere ancora un po’.

Aggiornamento 14/12: in arrivo i messaggi pinnati multipli

Crediti: WaBetaInfo

Con il lancio della versione 2.23.26.9 di WhatsApp Beta per Android, il team di sviluppo ha iniziato a testare la possibilità di fissare più messaggi all’interno di una singola conversazione. Questa nuova funzionalità arriva a poche ore dal lancio ufficiale dei messaggi pinnati, che arrivano finalmente in WhatsApp dopo essere stati particolarmente apprezzati nell’app rivale Telegram.

Non sappiamo quando questa nuova funzionalità sarà disponibile per tutti, ma è possibile che anche in questo caso il rollout inizi nel corso delle prossime settimane.

Aggiornamento 27/01: in beta arrivano anche gli eventi fissati

Crediti: WaBetaInfo

Con la beta 2.24.3.20 di WhatsApp per Android, Meta ha introdotto nella celebre app di messaggistica instantanea la possibilità di fissare in alto anche gli eventi organizzati all’interno di una community, per dare maggior risalto ad eventuali appuntamenti organizzati per tutti i partecipanti al gruppo. In questo modo, quando si consulteranno le conversazioni presenti in una community, la prima cosa che balzerà all’occhio saranno gli eventi in programma, seguiti a ruota dagli annunci di servizio.

