WhatsApp: il nuovo editor di testo arriva in beta

Il team di WhatsApp sembra non riposare mai e nell’ultima beta della celebre app di messaggistica istantanea continua ad inserire nuove funzionalità che faranno di sicuro la felicità degli utenti. Nella versione pubblicata soltanto poche ore fa, infatti, ha fatto capolino un nuovo editor di testo che permetterà di formattare i messaggi in modo nuovo e più specifico.

L’editor di testo di WhatsApp si arricchisce con citazioni, liste e blocchi di codice

Crediti: WaBetaInfo

Nella versione 2.24.2.9 Beta di WhatsApp per Android è stato introdotto un nuovo editor di testo che consente agli utenti di sfruttare nuovi tipo di formattazione per i messaggi. Grazie a questa nuova funzionalità, infatti, nell’app di messaggistica istantanea si potranno creare messaggi con blocchi di codice, citazioni e liste, il tutto utilizzando dei semplici simboli che precedono le parole (come potete vedere anche nell’immagine in alto).

Al momento il rinnovato editor è disponibile solo su Android, ma non ci sono dubbi sul fatto che la funzionalità arriverà anche su iOS e sul web/desktop. Tuttavia, non ci sono informazioni su quando tutti gli utenti con la versione stabile potranno sfruttare questa novità: seguendo i tempi di sviluppo di WhatsApp è lecito aspettarsi un’attesa di almeno un paio di mesi.

Sai che siamo anche su WhatsApp? Iscriviti subito ai canali di GizChina.it e GizDeals per restare sempre informato sulle notizie del momento e sulle migliori offerte del web!

grazie al nostro canale Telegram esclusivo

⭐️ Scopri le