I canali WhatsApp si aggiornano: i sondaggi compaiono nuovamente in beta

Aggiornamento 12/01: WhatsApp continua a lavorare senza sosta per migliorare le funzionalità dei canali e in questi giorni ha introdotto nella versione beta la possibilità di pubblicare dei sondaggi a cui gli utenti possono rispondere. Trovate tutte le informazioni all’interno dell’articolo.

Dopo il lancio ufficiale dei Canali su WhatsApp, Meta sembrerebbe essere a lavoro per una nuova funzione che consentirà di rispondere ai post pubblicati in questi speciali gruppi. Le prime tracce di questa nuova modalità d’uso sono comparse in una nuova beta dell’app di messaggistica istantanea per Android.

Molto presto sarà possibile inviare risposte anche nei canali WhatsApp

Arrivati in Italia soltanto la scorsa settimana, i Canali WhatsApp potrebbero presto arricchirsi di una nuova funzione. Nella versione 2.23.20.6 beta di WhatsApp per Android, infatti, alcuni utenti hanno notato un nuovo conteggio delle risposte date ai post nei Canali, lasciando quindi presagire che in futuro sarà possibile inviare dei commenti anche in questi nuovi gruppi.

Questa nuova funzione alimenterà le discussioni intorno a notizie e post pubblicate all’interno dei canali dai vari broadcaster, rispettando sempre e comunque la privacy. Secondo le prime informazioni, infatti, alle risposte non sarà allegato il numero di telefono dell’utente ma solo un identificativo.

Vista la rapida evoluzione dei canali di WhatsApp è possibile che questa nuova funzione sia disponibile per tutti nel corso delle prossime settimane, ma non escludiamo che possano volerci i classici 2 mesi di sviluppo anche in questo caso.

Aggiornamento 23/09: anche gli Avvisi arrivano in Beta

Con il rilascio della versione 2.23.20.9 beta di WhatsApp per Android, Meta introduce il testing di una nuova funzionalità di che permetterà ai creator di conoscere in tempo reale lo stato e i problemi del proprio canale. Gli avvisi, infatti, compariranno per notificare un blocco in un determinato paese, oppure eventuali infrazioni dei termini di servizio, proponendo anche una possibile soluzione al problema nella sezione “What you can do“.

Meta, quindi, sembra essere particolarmente legata a questa nuova funzione e ha deciso di migliorare anche la gestione del proprio canale nonostante nessuno possa ancora effettivamente creare uno senza che sia stata la stessa WhatsApp a proporlo.

Aggiornamento 02/10: arriva la copia dei link dei post

Con una nuova beta per la versione Android di WhatsApp, Meta ha introdotto la possibilità di copiare i link all’interno dei post nei canali. In questo modo gli utenti potranno condividere con più facilità i contenuti più interessanti senza dover necessariamente copiare l’intero messaggio, ripulirlo dal testo indesiderato e solo in seguito inviare il link in questione ai propri amici.

I canali WhatsApp sembrano essere in continua evoluzione con nuove funzioni che vengono aggiunte in Beta quasi su base giornaliera. Sarà interessante capire quando queste funzioni saranno disponibili anche in versione stabile per tutti.

Aggiornamento 05/10: la nuova ricerca arriva in Beta

Con il rilascio della versione 2.23.21.7 Beta di WhatsApp per Android, Meta introduce nella schermata Aggiornamenti che include stati e canali una nuova modalità di ricerca. Adesso, facendo tap sul pulsante dedicato alla ricerca sarà possibile visualizzare a tutto schermo una lista di aggiornamenti, post, stati e canali corrispondenti alla keyword appena inserita.

Questa nuova funzione dovrebbe semplificare il ritrovamento e la scoperta di nuovi o vecchi post, donando maggiore risalto e “discoverability” ai nuovi canali di WhatsApp. La funzione, ovviamente, è disponibile solo in beta non si hanno informazioni su quando sarà rilasciata in versione stabile per tutti.

Aggiornamento 24/10: i messaggi vocali arrivano nei Canali

Proprio come nelle conversazioni con amici e familiari, anche nei canali di WhatsApp sarà possibile inviare messaggi vocali da far ascoltare a tutti gli iscritti. La novità è stata introdotta nella celebre app di messaggistica istantanea con la versione beta 2.23.23.2 di WhatsApp per Android ed è disponibile per una ristretta cerchia di amministratori dei canali.

In questo modo, la comunicazione con i propri iscritti diventerà più diretta e multimediale, con la possibilità di inviare praticamente qualsiasi formato di messaggio proprio come avviene nelle classiche conversazioni.

Aggiornamento 26/10: è finalmente possibile avere più amministratori per i canali

Con il lancio della versione 2.23.23.7 Beta di WhatsApp per Android, Meta ha finalmente introdotto la possibilità di avere più amministratori per un singolo canale. Attualmente, solo chi ha creato il canale ha privilegi elevati rispetto ai classici utenti, mentre in futuro si farà distinzione tra proprietario del canale ed amministratori, che potranno finalmente essere più di uno.

Grazie a questa nuova funzionalità sarà possibile invitare una persona presente nella rubrica a ricoprire il ruolo di amministratore del canale, oppure sceglierla liberamente tra gli iscritti. Sembra proprio che Meta stia lavorando senza sosta per introdurre le funzionalità di base che metteranno in pari i nuovi Canali con quelli presenti su Telegram.

Aggiornamento 06/11: i sondaggi arrivano in Beta

Meta ha pubblicato in questi giorni una nuova versione beta di WhatsApp per Android (2.23.24.12) che porta all’interno dei canali la possibilità di creare dei sondaggi per aumentare l’interazione con gli utenti iscritti. Proprio come nelle classiche conversazioni di gruppo, gli amministratori dei canali potranno creare sondaggi con più risposte da sottoporre agli utenti.

Questa funzionalità sembra essere pronta a debuttare, ma è possibile che faccia parte di un pacchetto di funzioni in arrivo sui canali di WhatsApp entro la fine del 2023.

Aggiornamento 11/11: in arrivo username e sticker

Nelle ultime due versioni beta di WhatsApp per Android, gli sviluppatori di Meta hanno incluso due peculiari funzionalità all’interno dei neo arrivati canali. La prima, quella sicuramente più banale, rappresenta la possibilità di inviare gli sticker anche all’interno dei canali broadcast, mentre la seconda potrebbe risultare molto più interessante.

Negli scorsi mesi, infatti, abbiamo visto come WhatsApp stesse lavorando all’arrivo degli username per i profili, ma dopo una sporadica apparizione in Beta non se n’è più saputo nulla. I nomi utenti, però, hanno fatto nuovamnete la loro comparsa con questa nuova funzionalità, offrendo la possibilità agli amministratori di crearne uno univoco per il proprio canale.

Aggiornamento 25/11: arrivano le richieste di revisione

WhatsApp, con la beta 2.23.25.10 per la versione Android della celebre app di messaggistica istantanea, ha introdotto nei canali la possibilità di inviare una richiesta di revisione direttamente all’assistenza utenti in caso di ban oppure limitazione di un canale di cui si possiede la proprietà. L’opzione consente di richiede una verifica sulla cancellazione dei post, sulle limitazioni imposte al canale, sul rispetto delle linee guida e sulla chiusura del canale.

Attualmente la funzione è disponibile solo in Beta e solo per i proprietari dei canali: bisognerà quindi attendere ancora qualche settimana prima di poter sfruttare questa interessante funzionalità anche nella versione stabile.

Aggiornamento 07/12: svelato il numero massimo degli amministratori

Con l’ultima versione beta 2.23.26.5 di WhatsApp, il team di Meta sembra aver finalmente svelato il numero massimo di utenti che possono svolgere il ruolo di amministratori sui canali. Quando la funzione sarà disponibile per tutti, i nuovi canali di WhatsApp potranno arrivare ad avere fino a 15 amministratori diversi, con la capacità di inviare nuovi post. Includendo anche il fondatore, quindi, saranno ben 16 le persone che potranno gestire contemporaneamente i canali.

Purtroppo, tutte le funzioni elencate in questo articolo sono disponibili ancora solo in versione beta e non sappiamo quando saranno effettivamente disponibili nella versione stabile della nota applicazione di messaggistica istantanea.

Aggiornamento 12/01: nuove immagini per i sondaggi dalla beta

Con il lancio della versione 2.24.2.11 Beta di WhatsApp per Android, Meta ha portato nuovamente nell’app di messaggistica istantanea la possibilità di creare nuovi sondaggi nei canali a cui gli utenti possono rispondere selezionando una delle diverse opzioni. Questa funzionalità era già apparsa in precedenza, ma adesso sembra essere molto più pronta per il lancio anche in versione stabile.

I sondaggi, quindi, potrebbero essere disponibili per tutti gli amministratori dei canali in un futuro molto vicino, consentendo di aumentare l’interazione con i propri iscritti.

