vivo Y200e su Geekbench: in arrivo un nuovo budget phone 5G

Dopo il debutto del primo modello della nuova serie G e le indiscrezioni in merito ad una versione alternativa di Y100, si torna a parlare di dispositivi budget con il prossimo vivo Y200e 5G. Il dispositivo è stato certificato ed è apparso anche su Geekbench: ecco che cosa possiamo aspettarci in termini di specifiche.

vivo Y200e 5G: specifiche e benchmark del nuovo medio gamma economico

Y200 – Crediti: vivo

Al momento non ci sono immagini del dispositivo anche se è probabile che non ci saranno grandi novità rispetto al modello Y200. Il futuro vivo Y200e 5G potrebbe avere dalla sua un ampio schermo flat con punch hole, bordi dritti ed una fotocamera principale in un modulo rettangolare, con l’immancabile flash LED anulare Smart Aura Ring. Aspettando delle immagini leak (o ufficiali), iniziamo a scoprire le specifiche del telefono grazie ai primi benchmark.

Crediti: 91mobiles

Il terminale è apparso su Geekbench con la sigla V2336 ed un chipset dotato di caratteristiche che richiamano lo Snapdragon 4 Gen 2. Un SoC economico, ma realizzato a 4 nm da Samsung e dotato di una frequenza massima di 2,2 GHz; presente all’appello il supporto alla RAM LPDDR5 e allo storage UFS 3.1.

Crediti: Bluetooth SIG

Oltre alla nota piattaforma di benchmark, il prossimo smartphone della casa cinese è apparso anche nel database dell’ente Bluetooth SIG. In questo caso è presente sia la sigla che il nome commerciale, confermando che si tratta proprio di vivo Y200e 5G. Per ora non ci sono altri dettagli e aggiorneremo questo articolo non appena ne sapremo di più. L’attuale vivo Y200 offre uno schermo AMOLED da 6,67″ a 120 Hz, è mosso dallo Snapdragon 4 Gen 1 ed è alimentato da 5.000 mAh di batteria con ricarica da 44W. Lato fotografico abbiamo un sensore da 64 MP con OIS.

