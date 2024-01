vivo Y100 5G ritornerà in una nuova versione, con tante differenze

Lo scorso febbraio la casa cinese ha lanciato sul mercato Global l’interessante mid-range Y100, dispositivo elegante e colorato dotato di una scocca termocromatica. A distanza di un anno è in dirittura d’arrivo una nuova versione, stavolta con varie differenze e il medesimo nome commerciale: ecco immagini e dettagli di vivo Y100 5G, protagonista di un corposo leak.

vivo Y100 5G: cosa aspettarsi dalla nuova versione del mid-range

Crediti: Appuals

Per prima cosa vivo Y100 5G cambia look rispetto alla sua controparte lanciata lo scorso anno (chiamata sempre vivo X100, a quanto pare l’azienda cinese vuole proprio generare tanta confusione). Non sembrano essere presenti versioni che cambiano colore al sole; tuttavia le immagini mostrano una variante viola con una back cover in simil-pelle. I moduli circolari del modello 2023 cedono il posto ad una tripla fotocamera inserita in uno spazio rettangolare, con uno stile vicino a quello della gamma S17 (ma senza il flash circolare tipico di quest’ultima). Di seguito trovate la scheda tecnica trapelata in rete: a muovere il tutto ci sarà lo Snapdragon 4 Gen 4, chipset budget targato Qualcomm.

vivo Y100 5G – Scheda tecnica presunta

Dimensioni di 7,79 mm per un peso di 185 grammi

Certificazione IP54

Display AMOLED da 6,67″ Full HD+ con refresh rate a 120 Hz e luminosità di picco di 1.200 nit

da con refresh rate a e luminosità di picco di 1.200 nit Lettore d’impronte digitali sotto il display

Raffreddamento passivo

SoC Qualcomm Snapdragon 4 Gen 2 a 4 nm

a 4 nm CPU octa-core (2 x 2,2 GHz A78 + 6 x 2,0 GHz A55)

GPU Adreno 613 a 955 MHz

8 GB di RAM LPDDR4X

di RAM LPDDR4X 128/256 di memoria UFS 2.2 espandibile

di memoria UFS 2.2 espandibile Batteria da 5.000 mAh con ricarica rapida da 80W

con ricarica rapida da Supporto Dual SIM 5G SA+NSA, Wi-Fi Dual Band, Bluetooth 5.1, GPS/A-GPS/GLONASS/Galileo/BeiDou, USB Type-C

Fotocamera da 50 + 8 + 2 MP f/??? con ultra-wide e mono

f/??? con ultra-wide e mono Selfie camera da 8 MP f/???

f/??? Sistema operativo Android 14 con Origin OS 4 (Cina) o Funtouch OS 14 (Global)

