vivo X Fold 3 e 3 Pro: SoC diversi per i due pieghevoli top

I leak lo avevano anticipato già mesi fa: dovrebbero essere ben tre i pieghevoli lanciati da vivo nel corso di quest’anno, fra cui vivo X Fold 3 e X Fold 3 Pro. L’azienda cinese si starebbe preparando a rinnovare la sua proposta di fascia alta nella categoria dei foldable, anche in vista dell’aumento di vendite del settore. E per la prossima generazione, vivo starebbe preparando quello che sarà il primo pieghevole a essere dotato dello Snapdragon 8 Gen 3.

vivo X Fold 3 e X Fold 3 Pro, trapelano le specifiche tecniche dei prossimi top di gamma pieghevoli

Secondo l’insider Digital Chat Station, vivo avrebbe scelto di adottare una doppia strategia in termini di System-on-a-Chip: il modello “economico”, vivo X Fold 3, si baserebbe sullo Snapdragon 8 Gen 2, mentre X Fold 3 Pro sul succitato Snapdragon 8 Gen 3. In entrambi i casi si tratterebbe di manifattura Qualcomm e non MediaTek, confermando la tendenza a preferire il chipmaker californiano a quello taiwanese quando si parla di prodotti premium.

Di tutte le compagnie che operano nell’ambito dei foldable, vivo è l’unica ad aver scelto di proporre i suoi pieghevoli in più varianti. Era già successo nel 2022 con vivo X Fold e X Fold +, e anche in quel caso la differenza principale verteva sul SoC (Snapdragon 8 Gen 1 e 8+ Gen 1), oltre che su batteria e potenza di ricarica.

In base a quanto trapelato finora, sappiamo che i due pieghevoli saranno ancora una volta dotati di sensore ID a ultrasuoni, confermandosi gli unici del loro genere ad averlo; inoltre, il modello Pro dovrebbe dotarsi di schermo 2K a 120 Hz in una scocca che avrebbe un peso inferiore ai 250 grammi, ricarica 100W e wireless 50W e una tripla fotocamera con sensore Sony LYT-900 da 1″ da 50 MP, ultra-grandangolare e teleobiettivo periscopiale.

