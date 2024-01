Setapp sarà uno dei primi store alternativi su iPhone: arriva la conferma ufficiale

Aggiornamento 31/01: Setapp ha confermato ufficialmente l’intenzione di portare il suo store alternativo su iPhone quando i cambiamenti ad App Store saranno finalmente disponibili. Trovate tutte le informazioni direttamente all’interno dell’articolo

Setapp ha annunciato di essere pronta a lanciare il primo store alternativo ad App Store su iPhone non appena il Digital Markets Act (DMA) costringerà Apple ad aprire le porte agli store di terze parti con Europa. La compagnia, famosa per le app in abbonamento, ha dichiarato di essere in prima linea per portare il proprio Store su iPhone quando, nel 2024, su iOS arriverà molto probabilmente anche il sideloading delle applicazioni.

Setapp arriverà su iPhone nel 2024, dopo l’apertura di Apple voluta dall’Europa

Crediti: Setapp

Setapp ha ampliato il suo servizio di app in abbonamento per macOS e web includendo anche iOS negli ultimi anni. Tuttavia, l’azienda vede l’opportunità di offrire il suo store di applicazioni con tutte le funzioni agli utenti iPhone in Europa l’anno prossimo come un modo per espandere le sue offerte con “sviluppatori leader solo per iOS” e per aiutarli a “raggiungere un pubblico più ampio“. Proprio per gli sviluppatori, infatti, ci saranno diversi incentivi: i guadagni saranno maggiori, grazie ad una commissione del solo 10%, con il 90% dei profitti che finiranno direttamente nelle tasche dei dev.

A marzo 2024, quando scadrà il termine ultimo per le compagnie per adeguarsi al DMA, quindi vedremo la nascita di nuovi store alternativi su iPhone e il primo potrebbe essere proprio Setapp. Negli scorsi mesi sono state tante le compagnia che hanno paventato l’intenzione di proporre uno store alternativo sui sistemi di Apple, una tra tutte è Microsoft che pregusta finalmente la possibilità di portare lo store Xbox ufficialmente su iPhone.

Aggiornamento 31/01: Setapp conferma lo store alternativo con iOS 17.4

Dopo l’arrivo dei cambiamenti ad App Store che Apple ha annunciato effettuerà per adeguarsi al Digital Markets Act europeo, Setapp ha confermato che sarà tra le prime compagnie a lanciare uno store alternativo su iPhone.

“Navigando tra le complessità di questo panorama in evoluzione, quest’anno ci stiamo preparando per un’impresa entusiasmante: il lancio dello store mobile Setapp nell’UE. Questa è stata una funzionalità molto richiesta dai nostri utenti e ci impegniamo a fornirla con la stessa attenzione e lo stesso spirito innovativo che ci definisce” hanno dichiarato gli sviluppatori di MacPaw in un comunicato stampa.

