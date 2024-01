Samsung Galaxy Fit 3 certificata: la rivale di Xiaomi Band 8 è dietro l’angolo

Aggiornamento 22/01: si torna a parlare di Samsung Galaxy Fit 3, stavolta con una nuova certificazione che ne lascia intravedere il debutto. Trovate tutte le novità direttamente all’interno dell’articolo.

Il fitness tracker Xiaomi Band 8 – uno dei più apprezzati, specialmente dai Mi Fan – sta per dare il benvenuto ad un nuovo rivale. Si tratta di Samsung Galaxy Fit 3, dispositivo di cui si vocifera da tempo e che ora potrebbe concretizzarsi: la smartband è stata avvistata nelle prime immagini render, che mostrano come cambierà il design del dispositivo. Inoltre spuntano anche degli indizi sull’uscita e il possibile prezzo, insieme ai dettagli sulle specifiche.

Samsung Galaxy Fit 3 è stata avvistata nelle prime immagini render (leak): come cambia il look

Crediti: Windowsreport

Avevamo avuto un assaggio dello stile di Samsung Galaxy Fit 3 già in precedenza, grazie ad una certificazione: questa anticipava un look rinnovato e sicuramente un display più grande rispetto a Galaxy Fit 2. Quest’ultimo offre un panello da 1,1″ mentre il suo successore avrà uno schermo maggiorato, sempre AMOLED. Dovrebbe trattarsi di un’unità da 1,61″ con densità di pixel di 302 PPI. L’indossabile sarà disponibile – almeno secondo i render pubblicati in rete – nelle colorazioni Pink Gold, Silver e Gray; i colori riguardano sia i cinturini che la scocca, quest’ultima in alluminio e con certificazione IP68. Il peso sarebbe di 21,39 grammi.

Crediti: 91mobiles Crediti: 91mobiles Crediti: 91mobiles

Il nuovo fitness tracker di Samsung si presenta come un modello più maturo ed uno stile vicino a quello di uno smartwatch. Probabilmente ci sarà un sistema operativo rinnovato (invece di RTOS) mentre non ci sono certezze per l’aggiunta del GPS integrato. Le immagini lasciano intravedere un pulsante laterale e uno spazio per il microfono (forse per richiamare l’assistente vocale).

Crediti: TUV

La certificazione TUV Rheinland, inoltre, ci offre qualche dettaglio in più sulla nuova smartband di Samsung. Galaxy Fit 3, con il numero modello SM-R390, arriverà sul mercato offrendo agli utenti una batteria da 200 mAh, ben 41 mAh in più rispetto al precedente modello (159 mAh per Galaxy Fit 2). L’autonomia, quindi, non dovrebbe essere un problema essendo addirittura superiore, seppur di poco, al rivale Xiaomi Band 8. Secondo le ultime indiscrezioni avremo una durata di ben 21 giorni.

Crediti: SIRIM

Nel frattempo l’indossabile è stato avvistato anche nella certificazione dell’ente malese SIRIM: si tratta della prima del 2024, datata 17 gennaio. L’ennesimo passo in avanti verso il debutto, che a questo punto potrebbe non essere poi così lontano.

Prezzo e uscita: quando arriverà Galaxy Fit 3?

Crediti: Windowsreport

Per il lancio la finestre temporale più probabile è quella della prima metà del 2024 (la Galaxy S24 è arrivata ma non sono stati annunciati accessori a parte un teaser dedicato a Galaxy Ring). Secondo un report recente, Samsung Galaxy Fit 3 arriverà nel corso dell’anno ma comunque prima dell’uscita della serie Watch 7 e dei pieghevoli Z Flip/Fold 6. In merito al prezzo la smartband dovrebbe debuttare a 100.000 KRW (circa 70€ al cambio attuale), il doppio rispetto a Galaxy Fit 2 (49.500 KRW, circa 35€). Volendo fare un’ipotesi per l’Italia, il precedente modello è stato proposto a 49€ quindi Galaxy Fit 3 potrebbe essere commercializzata a 99€ o poco meno (ovviamente si tratta solo di una congettura).

