Redmi 12 4G/5G e 12C si aggiornano ad HyperOS 1 e Android 14 | Download

Aggiornamento 29/01: l’aggiornamento arriva anche su Redmi 12 5G, trovate i dettagli nell’articolo.

Se siete fra i possessori di Redmi 12 4G/5G o 12C, allora sarete contenti di sapere che il vostro smartphone sta iniziando a ricevere l’aggiornamento software HyperOS 1 basato su Android 14. Presentati al pubblico fra fine 2022 e metà 2023, i modelli low-cost fecero il loro debutto con differenti software: MIUI 13 e Android 12 per 12C, MIUI 14 e Android 13 per 12, pertanto stiamo parlando del primo e secondo major update che hanno ricevuto finora.

Via all’aggiornamento software con HyperOS 1 e Android 14 per Redmi 12 4G/5G e 12C

La build che sta venendo rilasciata è OS1.0.1.0.UMXMIXM per Redmi 12 4G, OS1.0.3.0.UMWMIXM per Redmi 12 5G e OS1.0.2.0.UCVMIXM per Redmi 12C, in entrambi i casi la HyperOS 1 Global destinata alla platea occidentale, seppur in fase Stable Beta per i beta tester del programma Mi Pilot; nell’attesa che venga rilasciato anche in Europa, ecco link al download e changelog completo:

Scarica HyperOS 1 per Redmi 12 4G/5G e 12C

Changelog completo

Ricostruzione sottostante Lo strato inferiore del sistema operativo Xiaomi HyperOS è stato ricostruito per sfruttare appieno le sue eccellenti prestazioni hardware. La tecnologia di identificazione e colorazione delle attività chiave controlla dinamicamente l’allocazione delle risorse in base all’importanza dell’attività, con prestazioni più elevate e un consumo energetico inferiore. Il framework di rendering a bassissimo consumo migliora la durata della batteria e fornisce effetti di animazione

Più fluidità La modulazione di frequenza integrata del SoC, che collega in serie le risorse hardware dell’intera macchina, risponde più rapidamente ai cambiamenti nelle esigenze di potenza di calcolo, riduce la perdita di frame ed è più fluida. Motore I/O intelligente, focus I/O viene eseguito per primo, evitando la prelazione e rendendolo più fluido. Il motore di gestione della memoria è stato aggiornato per ridurre il consumo delle risorse di gestione della memoria di sistema, migliorare le prestazioni e la fluidità complessive e aumentare significativamente la memoria disponibile e le capacità di persistenza in background. Tecnologia di archiviazione rinnovata, riduzione della frammentazione dello spazio di archiviazione, rendendo i telefoni cellulari come nuovi per lungo tempo. Le funzionalità di selezione intelligente della rete vengono aggiornate per rendere la rete più fluida in ambienti di rete deboli. Comunicazione Super Near Field, velocità di trasmissione reciproca più elevata, consumo energetico di trasmissione inferiore. Il motore di selezione intelligente del segnale regola dinamicamente le strategie dell’antenna per migliorare la stabilità del segnale e aggiorna le capacità di collaborazione multi-rete per ridurre significativamente i ritardi di rete.

Connessione intelligente tra terminali Il framework di interconnessione tra dispositivi Xiaomi HyperConnect consente una connessione efficiente dei dispositivi e la massima collaborazione. Il nuovo centro dispositivi integrato consente il collegamento in rete dinamico in tempo reale di tutti i dispositivi. Puoi visualizzare e controllare i dispositivi circostanti nel centro di controllo. Aggiornamento completo dell’esperienza cross-device, che supporta la chiamata cross-device di più funzionalità hardware come fotocamere, schermi e comunicazioni. Applicazioni, audio e video, appunti e altri dati e servizi supportano il flusso libero tra più dispositivi.

Sicurezza globale Architettura di sicurezza e privacy per l’interconnessione dei dispositivi. I dispositivi verificano la sicurezza reciproca tramite TEE e crittografia a livello hardware della trasmissione dei dati. Sistema di privacy cross-end, inclusa la gestione delle autorizzazioni di interconnessione, promemoria del comportamento di interconnessione e registrazioni del comportamento di interconnessione.

Estetica della vita Un senso globalizzato dell’estetica della vita crea immagini delicate e confortevoli ed effetti di movimento leggeri e coerenti. La diversa fusione di espressioni porta una nuova esperienza estetica sistematica. Un nuovo linguaggio di movimento porta un’esperienza di movimento globale leggera e coerente. Il sistema di colori dà vitalità, colori naturali pieni di vita, conferiscono all’interfaccia un aspetto completamente nuovo. Caratteri di sistema unificati, progettati per il mondo. Il nuovo design meteorologico e il motore meteorologico in tempo reale creano un’esperienza visiva surreale. Il sistema di notifica della messa a fuoco globale mostra dinamicamente i cambiamenti nelle informazioni chiave. La nuova schermata di blocco artistica trasforma ogni tua foto in un poster. Inoltre è dotata di materiale in vetro dinamico, che la rende squisita nel momento in cui lo schermo viene acceso. Design delle icone del desktop aggiornato, colori e forme completamente rinnovati. Tecnologie di rendering multiple sviluppate autonomamente per presentare effetti visivi naturali delicati e confortevoli. Ricostruisci la gestione delle finestre multi-task, l’interazione unificata, efficiente e facile da usare.



