Realme GT Neo 6 si farà: spuntano nuovi dettagli sul flagship killer

Aggiornamento 26/01: dopo un periodo di silenzio si torna a parlare del prossimo modello della gamma Neo, un flagship killer con tutti i cristi. Trovate tutte le novità direttamente all’interno dell’articolo.

Lo scorso anno (rispettivamente in estate e a dicembre) la compagnia cinese ha lanciato sul mercato la serie Realme GT 5, composta dal modello base e dal fratello maggiore con Snapdragon 8 Gen 3. Tuttavia ci sarebbe anche un altro dispositivo in programma, uno smartphone di cui abbiamo già parlato nei mesi passati ma senza avere la giusta consapevolezza: stiamo parlando di Realme GT Neo 6, protagonista di alcune indiscrezioni che anticipato specifiche e prezzo.

Realme GT Neo 6 sarà un flagship killer: nuovi dettagli su specifiche, prezzo e uscita

GT Neo 5 – Crediti: Realme

Il tanto chiacchierato Realme GT Neo 6 ha creato un po’ di grattacapi nella prima metà dello scorso anni: tanti insider hanno scambiato il flagship GT 5 per questo dispositivo e per parecchi mesi tutti media hanno riportato informazioni confuse ed errate. Poi c’è stato l’annuncio di GT 5 e il povero modello Neo è stato messo da parte, ma ora si torna a parlare di questo telefono che promette grandi cose. Stando ai leak provenienti dalla Cina, il prossimo dispositivo della gamma GT Neo sarà mosso dallo Snapdragon 8 Gen 2 anche se non sappiamo se si tratterà della versione standard oppure di una presunta versione “depotenziata” (con una frequenza di clock minore).

Il nuovo Realme GT Neo 6 dovrebbe essere un vero e proprio flagship killer, con materiali premium (un frame metallico tutt’intorno alla scocca) ed un prezzo davvero niente male. Si vocifera di circa 2.000 CNY, ossia intorno ai 260€ al cambio attuale. Addirittura dovrebbe essere il telefono più conveniente con Snapdragon 8 Gen 2 ed un taglio di memorie da ben 24 GB di RAM. Finora questo quantitativo è stato sempre riservato a modelli premium. Si parla poi di uno schermo OLED con risoluzione 1.5K. Per quanto riguarda il periodo d’uscita, il dispositivo potrebbe debuttare nel corso del primo trimestre del 2024 (ricordiamo che Realme GT Neo 5 è stato lanciato a febbraio dello scorso anno).

Sai che siamo anche su WhatsApp? Iscriviti subito ai canali di GizChina.it e GizDeals per restare sempre informato sulle notizie del momento e sulle migliori offerte del web!

grazie al nostro canale Telegram esclusivo

⭐️ Scopri le