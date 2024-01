Realme 12+ 5G certificato: in arrivo una novità inedita per la serie

Nelle ultime settimane si è parlato tanto dei nuovi modelli della serie Number di Realme, ma soltanto dei modelli Pro. Come avvenuto lo scorso anno, pare che anche a questo giro assisteremo prima al debutto dei fratelli maggiori e poi di Realme 12. Tuttavia sembra che ci sarà una novità inedita per la serie, con un’ulteriore aggiunta.

Realme 12+ 5G è stato certificato: la nuova serie Number sale a 5 smartphone

Crediti: Realme

Solo pochi giorni fa abbiamo parlato di Realme 12 Pro Max 5G, misterioso dispositivo protagonista di un leak con tanto di dettagli sul prezzo. Le novità per la gamma continueranno anche per il modello base: oltre a Realme 12 standard sembra che avremo anche una variante Plus, già certificata con tanto di sigla e nome commerciale. Realme 12 base è stato avvistato nel database dell’ente 3C con il numero di modello RMX3866 e il supporto alla ricarica rapida da 67W. Oltre a questo dispositivo ecco fare capolino anche Realme 12+ 5G con la sigla RMX3867.

Crediti: Thetechoutlook

Il telefono è stato certificato in alcuni paesi asiatici, ma per ora non ci sono dettagli sulle specifiche e sulle differenze con il modello base e i fratelli maggiori. A questo punto le ipotesi sono due: o avremo due nomi differenti in base al mercato oppure la nuova serie Number avrà la bellezza di 5 smartphone (Realme 12, 12+, 12 Pro, 12 Pro+, 12 Max). Insomma, la compagnia asiatica non scherza: sembra proprio che voglia rivaleggiare con Xiaomi come numero di smartphone lanciati e rebrand vari (si pensi alla gamma Narzo).

