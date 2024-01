Quali sono gli smartwatch con cui è possibile rispondere a chiamate e messaggi

Ormai i wearable sono stati completamente sdoganati e ci sono sempre più modelli sul mercato. Abbiamo assistito al debutto di una sfilza di indossabili dei brand più disparati, tra accessori dotati di Wear OS e novità mosse da sistemi proprietari: per non perdere di vista la bussola è bene per fare il punto della situazione in modo da sapere quali sono gli smartwatch che possono essere utilizzati per rispondere alle chiamate e ai messaggi direttamente dal polso. E ora diamoci dentro e proviamo a per fare chiarezza, in modo da poter scegliere il modello che più si adatta alle vostre esigenze!

Ultimo aggiornamento: 24 gennaio.

Smartwatch per rispondere a chiamate e messaggi direttamente dal polso

Facciamo un po’ di chiarezza

Partiamo da un punto fermo che forse interesserà parecchio agli appassionati di brand cinesi: agli albori del debutto in Italia degli indossabili di Xiaomi non era possibile rispondere a messaggi e chiamate. Tuttavia le cose sono cambiate con il tempo e ora ci sono smartwatch Xiaomi/Redmi con il supporto alle chiamate Bluetooth e perfino uno Xiaomi con Wear OS, insieme alla possibilità di visualizzare le notifiche e leggere il contenuto di SMS e app (di messaggistica e non solo). Comunque non è presente una funzione per rispondere ai messaggi direttamente dal polso, fatta eccezione per Xiaomi Watch 2 Pro (con a bordo il sistema di Google). Allo stato attuale gli smartwatch che consentono di rispondere a chiamate e messaggi sono quelli equipaggiati con Wear OS (il sistema operativo di Google per i wearable) oppure Tizen, soluzione presente sui vecchi indossabili di Samsung. Comunque ci sono anche soluzioni con sistema proprietario che consentono di rispondere alle chiamate direttamente dal polso, ma ne parleremo più avanti.

Smartwatch con microfono

Nel caso degli smartwatch equipaggiati con microfono – parlando di Wear OS e di Tizen – è possibile sfruttare questo componente per rispondere alle chiamate direttamente dal wearable. Oltre al microfono è presente anche un altoparlante. Ovviamente il dispositivo dovrà essere collegato ad uno smartphone, a meno che non si tratti di un indossabile con connettività LTE.

Inoltre la sola presenza del microfono non indica che il terminale sia adatto a rispondere alle chiamate. Ad esempio ci sono modelli che lo utilizzano per interfacciarsi con Alexa, ma non è prevista possibilità di rispondere alle telefonate direttamente dal polso. È bene leggere sempre il sito del produttore e la pagina dedicata al dispositivo che vi interessa, in modo da sapere con certezza se è presente la funzione per le chiamate Bluetooth. Prendendo come esempio OPPO Watch (recensito qui), per restare in tema Cina, è presente sia lo speaker che il microfono: in questo caso è possibile rispondere alle chiamate e ai messaggi grazie a Wear OS.

Smartwatch con Wear OS per rispondere a chiamate e messaggi

Wear OS è il sistema operativo di Google dedicato agli indossabili e permette di rispondere ai messaggi grazie all’implementazione di una tastiera virtuale integrata. Sul sito ufficiale dell’OS è disponibile un elenco con vari smartwatch supportati, che vi riproponiamo di seguito.

Ovviamente, come già evidenziato, questa non è che una selezione di indossabili dotati di Wear OS: se siete interessati ed un modello in particolare e volete saperne di più date sempre un’occhiata al sito ufficiale del produttore o fare una ricerca su Google. Inoltre, per quanto riguarda la possibilità di rispondere alle chiamate sarà bene verificare la presenza di speaker e microfono integrati. Gli indossabili con microfono possono rispondere anche tramite messaggi vocali, ma si tratta di una funzione legata all’app di messaggistica (ad esempio Telegram e Google Messaggi per Wear OS).

Smartwatch con chiamate Bluetooth

Dopo aver preso in esame gli smartwatch con Wear OS e HarmonyOS diamo un’occhiata anche ai dispositivi sprovvisti di questi sistemi operativi ma che comunque supportano le chiamate Bluetooth (grazie alla presenza di speaker e microfono incorporati).

Amazfit

Il 2021 ha visto il debutto di una grandissima novità per Huami e per la sua celebre serie di indossabili: Zepp OS, il sistema proprietario che offre prestazioni più fluide ed un’autonomia al top. Ecco un elenco dei dispositivi rilasciati finora, tutti mossi dal sistema della casa cinese. Segnaliamo solo i modelli dotati del supporto alle chiamate Bluetooth.

Amazfit GTS 3 (microfono per Alexa)

Amazfit GTR 3 (microfono per Alexa)

Amazfit GTR 3 Pro (microfono e speaker per Alexa e chiamate Bluetooth)

Amazfit T-Rex Ultra

Amazfit Active Edge

Amazfit Active

Amazfit Falcon

Amazfit Balance

Amazfit Cheetah

Amazfit Cheetah Pro

Amazfit GTR 4

Amazfit GTS 4

Amazfit Bip 5

Xiaomi & Redmi

Xiaomi Watch S1

Xiaomi Watch S1 Pro

Xiaomi Watch S1 Active

Redmi Watch 3

Redmi Watch 3 Active

Redmi Watch 4

Honor

Honor MagicWatch 2

Honor Watch GS Pro

Honor Watch GS3

Honor Watch 4

Huawei e HarmonyOS

Oltre al classico Wear OS, abbiamo assistito al debutto del sistema operativo proprietario HarmonyOS di Huawei, disponibile anche per indossabili. Fin dal debutto si è trattato di una novità interessantissima per il panorama attuale. Di seguito trovate i dispositivi dotati del sistema del colosso cinese. Ovviamente parliamo di terminali dotati di microfono e speaker per rispondere alle chiamate.

Ovviamente, in caso di novità in salsa Huawei aggiorneremo l’elenco con i nuovi modelli.

Smartwatch con Tizen e fine del sistema proprietario di Samsung

Oltre a Wear OS abbiamo anche un altro sistema operativo con tastiera virtuale integrata, che permette di rispondere ai messaggi direttamente dal display dello smartwatch: stiamo parlando di Tizen, OS presente a bordo degli indossabili di Samsung. Di seguito trovate una selezione di dispositivi del brand.

Galaxy Watch 3 LTE 45 & 41 mm

Galaxy Watch 3 Bluetooth 45 & 41 mm

Galaxy Watch Active 2 Under Armour Edition 40 mm

Galaxy Watch Active 2 Aluminium/Steel 40 & 44 mm

Galaxy Watch Active

Galaxy Watch 46 & 42 mm

Vi segnaliamo che allo stato attuale Samsung ha messo da parte Tizen in favore della One UI for Watch basata su WearOS (a bordo degli ultimi modelli della serie 4).

Apple Watch fa parte degli smartwatch in grado di rispondere a messaggi e chiamate?

Se durante la lettura di questo articolo avete pensato a Cupertino, niente paura perché non era stato escluso. La serie di indossabili Apple Watch è in grado di rispondere a messaggi e chiamate ed offre microfono e speaker integrati. Ciliegina sulla torta, è in grado di rispondere anche con i messaggi vocali (solo su messaggistica Apple e Telegram, nel momento in cui scriviamo la funzione non è disponibile con WhatsApp). Tuttavia è bene specificare che gli indossabili di Cupertino “non vanno molto d’accordo” (cioè non funzionano) con Android: dovrete avere dalla vostra un iPhone, altrimenti sarà necessario virare verso altro.

