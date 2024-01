OnePlus Watch 2 sarà al MWC 2024, con una grande novità: lo svela un leak “affidabile”

Il prossimo 23 gennaio si terrà l’evento Global di OnePlus, con il debutto della serie 12 (composta da due modelli). Una novità importante, eppure ci sarebbe anche un altro dispositivo in dirittura d’arrivo, anche se bisognerà attendere fino alla fine di febbraio. OnePlus Watch 2 dovrebbe essere presentato al MWC 2024 di Barcellona e l’indiscrezioni arriva niente mano che da Max Jambor.

OnePlus Watch 2 sarà tra i protagonisti del MWC 2024 e avrà dalla sua Wear OS, secondo un leaker affidabile

Crediti: Onleaks / Mysmartprice

Gli utenti più smaliziati sanno bene che quando alcuni leaker intervengono, quelle informazioni possono essere date per certe. Max Jambor è uno di questi insider: si tratta di una voce spesso affidabile, sempre informato su alcuni brand come Samsung e OnePlus. L’ultimo leak è arrivato come un fulmine a ciel sereno: OnePlus Watch 2 sarà al MWC 2024 e avrà Wear OS, secondo quanto riferito dal noto esperto tech.

OnePlus Watch 2 is launching at Mobile World Congress! Looking forward to the next WearOS Watch! — Max Jambor (@MaxJmb) January 19, 2024

In realtà questa non è la prima volta che si parla del secondo smartwatch di OnePlus: il dispositivo è comparso in alcune immagini render, con tanto di dettagli sulle specifiche. Ritroveremo uno schermo circolare, ma lo stile generale dovrebbe cambiare parecchio, con un corpo metallico ed una sporgenza laterale. Si vocifera di un pannello AMOLED da 1,43″, dello Snapdragon W5 Gen 1 di Qualcomm e – ovviamente – della presenza del sistema operativo di Google.

La fiera di Barcellona si terrà dal 26 al 29 febbraio; il MWC 2024 sembra proprio il palcoscenico perfetto per presentazione il nuovo OnePlus Watch 2. Resta da vedere se ci sarà qualche anticipazione durante l’evento di lancio di OnePlus 12 e 12R. Al momento da parte di OnePlus tutto tace, quindi restiamo in attesa di altre novità e di una conferma ufficiale.

