OnePlus 12R x Genshin Impact: immagini e data d’uscita Global

Come il gemello Ace 3 in Cina, anche la sua incarnazione Global OnePlus 12R riceverà la versione speciale a tema Genshin Impact. La data d’uscita è già fissata e ora non resta altro da fare che attendere il debutto, magari con qualche indiscrezione ed immagini leak del dispositivo.

OnePlus 12R arriverà in versione Genshin Impact: ecco la data di presentazione e altri dettagli

Crediti: OnePlus

La data d’uscita Global di OnePlus 12R Genshin Impact Edition è fissata per il 28 febbraio, lo stesso giorno del debutto della controparte cinese Ace 3 in versione speciale. Sappiamo che il dispositivo sarà disponibile per i mercati Global ma al momento non sappiamo se questa particolare edizione arriverà in Italia. La variante di OnePlus 11 5G dedicata al celebre open world venne commercializzata anche da noi, quindi potrebbero esserci buone possibilità anche per l’ultima novità.

Crediti: OnePlus

Per quanto riguarda OnePlus 12R, stavolta l’edizione Genshin Impact non sarà a tema Xiangling anche se resteremo ancora una volta nei confini della regione di Liyue. Il personaggio protagonista sarà Keqing, storico 5 stelle di tipo Elettro. Avremo una confezione ad hoc, una nuova colorazione Electro Violet, un tema personalizzato e non dovrebbero mancare dei gadget. Al momento l’azienda ha anticipato uno scorcio del nuovo colore.

Concept – Crediti: @OnePlusClub (X)

Intanto ha già fatto capolino un’immagine concept che mostra come potrebbe essere il design del dispositivo. Sicuramente la presenza di elementi decorativi è un licenza artistica (probabile che avremo una back cover sobria ed una custodia più appariscente) ma la colorazione sembra rispecchiare quasi fedelmente quella in arrivo. L’appuntamento con OnePlus 12R Genshin Impact Edition è fissato per il 28 febbraio: nel frattempo, per saperne di più sul flagship killer eccovi il nostro approfondimento dedicato.

