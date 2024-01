Nothing Phone (2a): cosa sappiamo del primo smartphone “economico” di Carl Pei

Design e display

Crediti: @evowizz (X)

Il design di Nothing Phone (2a) dovrebbe ispirarsi a quello dei fratelli maggiori, almeno secondo i leak. Il dispositivo è stato protagonista di una foto dal vivo, ma il look è celato; è un insider a rivelare che avremo ancora una volta una cover posteriore semi-trasparente, con le solite luci LED della Glyph Interface, tipica del brand. La fotocamera presenta un nuovo posizionamento, ossia al centro della scocca e rivolta in orizzontale; Phone (1) e Phone (2) offrono una doppia camera nell’angolo in alto a sinistra e in verticale. Frontalmente ci sarebbe uno schermo flat con punch hole centrale.

Crediti: @heyitsyogesh (X)

Il display dovrebbe essere un’unità AMOLED di BOE e Visionox, un pannello da 6,7″ Full HD+ (2.412 x 1.084 pixel) con refresh rate a 120 Hz. Probabilmente il lettore d’impronte digitali sarà posizionato sotto lo schermo; al momento non ci sono dettagli sulle dimensioni né su eventuali certificazioni IP (per la resistenza a liquidi e povere).

