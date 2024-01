Motorola: ecco quali modelli si aggiorneranno ad Android 14

Se avete uno smartphone Motorola, allora vi sarete certamente accorti che le tempistiche per l’aggiornamento ad Android 14 non si stanno rivelando particolarmente celeri. Il marchio di Lenovo non ha ancora rilasciato l’update in maniera capillare come invece ha fatto un brand quale Samsung, ma in queste ore ha pubblicato nuovi dettagli al riguardo. Abbiamo adesso la lista degli smartphone che riceveranno ufficialmente l’aggiornamento, utile per permettere agli utenti di capire se e quando lo avranno.

Motorola annuncia gli smartphone che riceveranno l’aggiornamento ad Android 14

Crediti: Google

Ecco i modelli di smartphone Motorola che compongono la roadmap per il rilascio dell’aggiornamento ad Android 14:

Motorola RAZR 40, RAZR 40 Ultra, RAZR 2023, RAZR+ 2023, RAZR 2022

Motorola Edge (2023), Edge+ (2023), Edge (2022), Edge+ (2022), Edge+ 5G UW (2022), Edge 40, Edge 40 Pro, Edge 40 Neo, Edge 30, Edge 30 Pro, Edge 30 Ultra, Edge 30 Neo, Edge 30 Fusion

Motorola ThinkPhone

Motorola G84, G54, G14, G73, G53, G23, G (2023), G Stylus (2023), G Stylus 5G (2023), G Power 5G

Come vedete, mancano le tempistiche, per il momento non ancora specificate dall’azienda, pertanto non è dato sapere quando partirà il rilascio dell’update per i succitati modelli. Inoltre, non è detto che anche altri smartphone momentaneamente non indicati non lo ricevano, pertanto continuate a seguirci per rimanere aggiornati (in tutti i sensi).

